Solarenergie für Zuhause: Darum lohnt es sich, jetzt ein Balkonkraftwerk mit Speicher zu kaufen

Hohe Strompreise machen es für viele Haushalte immer schwieriger, ihre Energiekosten im Griff zu behalten. Doch es gibt eine Lösung, die nicht nur die Stromrechnung senken kann, sondern auch einen Beitrag zum Umweltschutz leistet: die Nutzung von Sonnenenergie.

Erneuerbare Energien sind nicht nur für die Industrie ein Thema, auch immer mehr Hausbesitzer und Mieter setzen sich damit auseinander, wie sie Stromkosten einsparen können. Durch das kürzlich verabschiedete „Solarpaket I“ wird das nun einfacher denn je.

Die Maßnahmen bauen einige Hürden für den Ausbau von Solaranlagen ab, vor allem wird die Nutzung von Balkonkraftwerken vereinfacht. Eine der wichtigsten Änderungen: Ab sofort dürfen die Wechselrichter von Steckersolargeräten eine maximale Ausgangsleistung von 800 W haben. Darüber hinaus wurde die maximale Modulleistung für Balkonkraftwerke auf 2 kWp begrenzt. Weitere Erleichterungen beinhalten die Abschaffung der Meldepflicht beim Netzbetreiber, die vorübergehende Duldung rückwärtslaufender Stromzähler und eine Regelung zur Zusammenfassung mehrerer Solaranlagen.

Anker SOLIX Solarbank 2 Pro ist als weltweit erstes 2400-Watt-Balkonkraftwerk mit Speicher schon jetzt fit für die Zukunft. Dank modernster Technologie erzeugt es nachhaltig und umweltfreundlich Strom, auf den ihr jederzeit Zugriff habt, wenn ihr ihn braucht.

Das weltweit erste 2400W All-in-One Balkonkraftwerk mit Speicher für dein Zuhause

So leistungsstark ist kein anderes Balkonkraftwerk mit Speicher (© Anker)

Viele derzeit auf dem Markt erhältliche Balkonkraftwerke verfügen nur über einen MPPT (Maximum Power Point Tracker). Diese Technologie maximiert die Energieerzeugung, indem sie dem Ohmschen Gesetz folgend die optimalen Betriebspunkte für die Stromerzeugung findet und die Solarpanels entsprechend steuert. Dadurch wird die Gesamtleistung des Systems maximiert, unabhängig von den Umgebungsbedingungen. Grundsätzlich gilt also: Je mehr MPPT, desto flexibler arbeitet das Balkonkraftwerk und desto weniger Energie geht verloren.

Das Anker SOLIX Solarbank 2 Pro stellt daher eine umfassende Lösung für alle dar, die sich ein langfristig nutzbares Balkonkraftwerk mit Speicher anschaffen möchten: Es ist das weltweit erste Balkonkraftwerk mit vier MPPT, was eine optimale Effizienz bei der Stromerzeugung gewährleistet. So können 2400 W maximale Leistung erreicht werden – das entspricht einer Kapazität von 4090 kWh pro Jahr.

Alle Vorteile der Anker SOLIX Solarbank 2 Pro im Überblick:

Das erste Balkonkraftwerk der Welt mit 4 MPPT für maximale Effizienz bis zu 2400 W

Erzeugt eine Kapazität von 4090kWh pro Jahr

1000W AC Steckdosen für wichtige Geräte bei Stromausfällen

Smarte Stromnutzung mit Zero Waste

Passt die Leistungsabgabe automatisch innerhalb von 3 Sekunden an

Präzise Anpassung mit weniger als 10W Kontrolle

Ermöglicht jährliche Einsparungen in Höhe von 934 €

Modulares Design ermöglicht Plug-and-Play-Erweiterung

Speicherkapazität von 1,6kWh bis max. 9,6kWh

Funktioniert unabhängig vom Stromnetz

All-in-One-Solarlösung mit integriertem Stromspeicher und Mikro-Wechselrichter

Kein Bohren oder Verkabeln erforderlich

Erweiterte Smart App-Steuerung

Individuelle Anpassung des Stromverbrauchs und Überwachung mit der Anker App

Das System kann während des Tages Sonnenenergie erzeugen und überschüssigen Strom speichern, um ihn nachts zu nutzen und eine kontinuierliche Verfügbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus verfügt es über 1000W-AC-Steckdosen, die bei Stromausfällen genutzt werden können, um wichtige Geräte wie Tiefkühler, Kühlschrank oder Router bei Stromausfall am Laufen zu halten.

Smartes Energiemanagement

Mit dem Anker SOLIX Solarbank 2 Pro System habt ihr die volle Kontrolle (© Anker)

Das Anker SOLIX Solarbank 2 Pro ist mit einem intelligenten Smart Meter und einem integrierten Mikro-Wechselrichter ausgestattet, der eine präzise Steuerung und Anpassung der Stromausgabe ermöglicht. Dadurch wird eine effiziente Nutzung der erzeugten Energie gewährleistet und unnötiger Energieverbrauch vermieden. Mit einer Genauigkeit von weniger als 10 W bei der Einstellung kann euch das System bis zu 934 € pro Jahr* an Ersparnissen bieten. So rentiert sich das Balkonkraftwerk mit Speicher bereits in weniger als fünf Jahren.

Modulares Design für individuelle Bedürfnisse

Anker SOLIX Solarbank 2 Pro – die All-in-One-Lösung für euer Zuhause (© Anker)

Dank seines modularen Designs und seiner flexiblen Batteriepack-Optimierung könnt ihr die Speicherkapazität des Anker SOLIX Solarbank 2 Pro an eure individuellen Bedürfnisse anpassen, von 1,6 kWh bis zu maximal 9,6 kWh. Diese Flexibilität macht das System zu einer idealen Lösung für Haushalte jeder Größe und ermöglicht eine maßgeschneiderte Nutzung erneuerbarer Energien, die im Privatbereich bisher einzigartig ist.

Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro System besteht aus:

1 Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro

1 Anker SOLIX Smart-Meter



4 Anker SOLIX RS50B Solar-Panele



1 Anker SOLIX Expansion Batterie



Zuverlässige Leistung und Langlebigkeit

Anker SOLIX Solarbank 2 Pro zeichnet sich durch seine herausragende Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus. Mit einer IP65-Wasserbeständigkeit für die Solarbank und IP68-Zertifizierung für Solarmodule und Kabel ist das System auch unter extremen Wetterbedingungen stabil und zuverlässig – und das sogar bei niedrigen Temperaturen.

Die BMS-gesteuerte Heizfolie schaltet sich unter 0 °C automatisch ein und sorgt dafür, dass die Solarbank 2 Pro auch bei Minusgraden geladen werden kann. Die Batterie des Systems bietet zudem eine beeindruckende Lebensdauer von 15 Jahren und 6000 Ladezyklen, was doppelt so lang ist wie bei herkömmlichen Batterien.

Einfache Installation und Bedienung

Ein weiterer Vorteil des Anker SOLIX Solarbank 2 Pro ist seine einfache Installation und Bedienung. Das System kann ohne aufwändige Verkabelung oder Bohrungen installiert werden und ist mit eingebautem Mikrowechselrichter und Power-Hub sofort einsatzbereit. Die Steuerung erfolgt intuitiv über eine Smart App, die es euch ermöglicht, euren Stromverbrauch zu überwachen und anzupassen.

Das Anker SOLIX Solarbank 2 Pro Balkonkraftwerk mit Speicher ist daher aus unserer Sicht die ideale Lösung für alle, die nach einer effizienten, nachhaltigen und zuverlässigen Energiequelle suchen. Mit seiner innovativen Technologie, seiner benutzerfreundlichen Bedienung und seiner beeindruckenden Leistung setzt es ganz neue Maßstäbe in der privaten Energieerzeugung.

*Hinweis: Diese Einsparungen basieren auf idealen Bedingungen; die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Standort des Nutzers, Stromtarifen und individuellem Stromverbrauch variieren.

Die Inhalte auf dieser Seite wurden von der Ströer Content Group Sales GmbH in Zusammenarbeit mit Anker Innovations Deutschland GmbH, Georg-Muche-Straße 3, 80807 München erstellt.