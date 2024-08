Sommer-Dschungelcamp 2024: Start, Teilnehmer & Sendetermine der Allstar-Staffel

Fans des Dschungelcamps haben in diesem Jahr gleich doppelt Freude, denn der Showdown der Dschungel-Legenden gesellt sich zur regulären Ausgabe der Reality-Show. Alle Infos zum Start und den Stars lest ihr hier.

In der 17. Staffel des Dschungelcamps hat Djamila Rowe, die Dschungelkönigin von 2023, im großen Finale ihre Nachfolgerin gekürt: Lucy Diakovska triumphierte in der Ausgabe 2024 und eroberte die Dschungelkrone. IBES ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Am 15. August 2024 startete die Allstar-Staffel der beliebten Reality-Serie. Fans können sich auf spannende Herausforderungen und bekannte Gesichter freuen. Alle wichtigen Details zum Start und den Teilnehmern bekommt ihr hier zusammengefasst.

Unsere kino.de Kollegen zeigen in ihrem Video die sieben nervigsten Dschungelcamp-Kandidaten:

Die 7 nervigsten Dschungelcamp-Kandidaten

Showdown der Dschungel-Legenden: Sendestart

Zum zwanzigsten Geburtstag von IBES kehrt die RTL-Dschungelshow in diesem Jahr ein weiteres Mal zurück. Sie feiern das Jubiläum mit einem Spin-off namens Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden, das in Südafrika ausgetragen wird. In dieser Allstar-Edition treten frühere Teilnehmer aus verschiedenen Staffeln an.

In der südafrikanischen Wildnis werden die Prominenten von exotischen Tieren, herausfordernden Dschungelprüfungen und dem unverzichtbaren Dr. Bob begrüßt. Im Gegensatz zur regulären IBES-Ausstrahlung wird der Showdown der Dschungel-Legenden allerdings als aufgezeichnete Sendung und nicht live übertragen.

Der Startschuss für das Sommer-Special im TV war am 16. August 2024 um 20:15 Uhr auf RTL. Täglich zur gleichen Sendezeit wird das Sommer-Dschungelcamp im TV bei RTL ausgestrahlt. Ihr könnt jedoch die aktuellste Episode schon einen Tag früher, also am 15. August, auf RTL+ ansehen, da diese Sendung bereits im Voraus produziert wurde. Solltet ihr noch nicht bei RTL+ angemeldet sein, besteht die Möglichkeit, das Basic-Abonnement ab einem Preis von 5,99 Euro pro Monat zu abonnieren.

Sommer-Dschungelcamp 2024: Sendetermine im TV bei RTL & im Stream auf RTL+

In der Sommer-Ausgabe könnt ihr euch auf 17 spannende Folgen freuen. Das große Finale wird am 1. September 2024 im Free-TV gezeigt. Am 31. August 2024 steht es euch schon auf RTL+ zur Verfügung. Eine Übersicht aller Sendetermine sowohl im Stream als auch im TV findet ihr hier:

Folge 1: Donnerstag, 15. August 2024 auf RTL+ / Freitag, 16. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 2: Freitag, 16. August 2024 auf RTL+ / Samstag, 17. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 3: Samstag, 17. August 2024 auf RTL+ / Sonntag, 18. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 4: Sonntag, 18. August 2024 auf RTL+ / Montag, 19. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 5: Montag, 19. August 2024 auf RTL+ / Dienstag, 20. August bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 6: Dienstag, 20. August 2024 auf RTL+ / Mittwoch, 21. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 7: Mittwoch, 21. August auf RTL+ / Donnerstag, 22. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 8: Donnerstag, 22. August auf RTL+ / Freitag, 23. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 9: Freitag, 23. August auf RTL+ / Samstag, 24. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 10: Samstag, 24. August 2024 auf RTL+ / Sonntag, 25. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 11: Sonntag, 25. August 2024 auf RTL+ / Montag, 26. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 12: Montag, 26. August 2024 auf RTL+ / Dienstag, 27. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 13: Dienstag, 27. August 2024 auf RTL+ / Mittwoch, 28. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 14: Mittwoch, 28. August 2024 auf RTL+ / Donnerstag, 29. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 15: Donnerstag, 29. August 2024 auf RTL+ / Freitag, 30. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Folge 16: Freitag, 30. August 2024 auf RTL+ / Samstag, 31. August 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Finale: Samstag, 31. August 2024 auf RTL+ / Sonntag, 1. September 2024 bei RTL (20:15 Uhr)

Sommer-Dschungelcamp 2024: Das sind die Teilnehmer

In der diesjährigen Allstar-Staffel nehmen ausschließlich erprobte Dschungelcamp-Veteranen teil. Alle Teilnehmer inklusive der Information, wann diese bereits am Dschungelcamp teilgenommen haben, findet ihr hier:

Giulia Siegel (Staffel 4, 2009)

Sarah Knappik (Staffel 5, 2011)

Georgina Fleur (Staffel 7, 2013)

Winfried Glatzeder (Staffel 8, 2014)

Mola Adebisi (Staffel 8, 2014)

David Ortega (Staffel 10, 2016) – musste das Dschungelcamp in Folge 2 verlassen

Thorsten Legat (Staffel 10, 2016)

Kader Loth (Staffel 11, 2017)

Hanka Rackwitz (Staffel 11, 2017)

Elena Miras (Staffel 14, 2020)

Daniela Büchner (Staffel 14, 2020)

Eric Stehfest (Staffel 15, 2022)

Gigi Birofio (Staffel 16, 2023)

Die Teilnehmer des Sommercamps im Showdown der Dschungel-Legenden nominieren sich gegenseitig für die Dschungelprüfungen und das Ausschlussvoting. Die Sendung ist im Vorfeld aufgezeichnet, sodass das Publikum dieses Mal keine Möglichkeit hat, das Geschehen direkt zu beeinflussen. Dennoch ist zu erwarten, dass die Interaktionen zwischen den Stars ausreichend Spannung und Konflikte mit sich bringen werden.

