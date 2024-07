Bedeutung von Eminems „Stan“: Eine obssesive Fan-Beziehung

In Kollaboration mit der Sängerin Dido, gehört dieser Eminem-Song zu einem der erfolgreichsten Hits des Musikers. Welche Bedeutung in Eminems „Stan“ steckt und ob die Geschichte auf echten Erfahrungen des Rappers basiert, erfahrt ihr hier.

Hinweis: Wir möchten hierbei eine Trigger-Warnung aussprechen. Im Folgenden werden Themen wie Suizid, Mord und selbstverletzendes Verhalten erwähnt.

Zusammen mit der Sängerin Dido, hat Eminem einen Hit kreiert, der sich mehr als acht Millionen Mal verkauft hat. Gepaart mit dem acht Minuten langen Musikvideo, erzählt er die Geschichte eines Fans und dessen tragischen Schicksals. In dem Musikvideo begleitet ihr Stan, einen jungen Mann, der ein großer Fan von Slim Shady ist . Mit frisch blondierten Haaren begegnet er seiner schwangeren Freundin immer wieder mit aggressiven Verhalten, während er in seinen Keller flüchtet, um neue Briefe an sein Idol zu verfassen.

Bedeutung von „Stan“: Geschichte hinter dem Song

Der Charakter von Stan ist ein Fan mit einer obsessiven Natur gegenüber seinem Idol. Sein Keller ist tapeziert mit Bildern des Rappers, sein Name ziert seine Brust und in schwierigen Phasen sucht er Trost in den Texten. Er sieht in Slim einen Gleichgesinnten – oder zumindest jemanden, der ähnliche Erfahrungen in seinem Leben erfahren hat.

Stan sehnt sich nach der Aufmerksamkeit seines Vorbildes, welches aus ähnlichen Lebenssituationen Erfolg schöpfen konnte – etwas, was sich Stan vermutlich auch wünschen würde. Aus Stans Perspektive wird er von seinem Idol jedoch zurückgelassen und ignoriert, da er keine Antworten von ihm erhält.

Die Enttäuschung und die Wut über die fehlende Antwort wächst immer weiter – während Slim sich dieser natürlich nicht bewusst sein kann. Sein voller Terminkalender lässt ihm nur wenig Zeit für die Interaktion, nach der sich Stan sehnt. Doch selbst mit diesem Zeitmangel schafft er es am Ende eine Antwort zu verfassen – doch leider zu spät.

Stan hat bereits Suizid begangen, in dem er sein Auto von einer Brücke gefahren hat. Noch im letzten Moment denkt er an Slim und wie er die letzte Botschaft – in der Form einer Tonaufnahme – an ihn verschicken soll, wenn er doch gleich in das Wasser stürzt. Zudem hat er seine noch immer schwangere Partnerin geknebelt und in den Kofferraum gesperrt.