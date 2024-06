Star-Wars-Raumschiff unter falscher Flagge: LEGO stellt schwarzen Millennium Falken vor

Der Sommer bringt ein ganz besonderes LEGO-Set für „Star Wars“-Fans: Den schwarzen Millennium Falken, eine neue Version des legendären Raumschiffs.

Schon seit über zwei Jahrzehnten arbeiten LEGO und „Star Wars“ zusammen, um die Fans mit coolen Bausets zu versorgen. Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit sind die „Razor Crest“ aus der Serie „The Mandalorian“ oder das gewaltige „AT-AT“-Set. Nun wird das Repertoire um ein weiteres legendäres Raumschiff erweitert, den Millennium Falken – diesmal jedoch in schwarzer Farbe.

„Star Wars“-Macher George Lucas dachte zunächst, dass sein Film ein Flop werden könnte. Den Grund erfahrt ihr im Video unserer Kino.de-Kollegen:

Star Wars: George Lucas glaubte an einen Flop

„Rebuild the Galaxy“: Neue Sets bringen schwarzen Millennium Falken

Im August 2024 sollen drei neue Lego-Sets unter dem Namen „Rebuild the Galaxy“ erscheinen (via StoneWars). „Rebuild the Galaxy“ ist eine kommende vierteilige Miniserie, die im September 2024 auf Disney+ startet. Vermutlich orientieren sich die Sets auch thematisch an der Serie. Fest steht, dass uns unter anderem eine neue Variante des beliebten Millennium Falken erwartet.

Das „LEGO Star Wars 75389 The Dark Falcon“-Set besteht aus insgesamt 1579 Teilen und bringt eine Reihe an verrückten Minifiguren mit sich. Dazu gehören Beach Luke, Jedi Vader, Bounty Hunter C-3PO, Darth Dev, Darth Jar Jar und Darth Rey.

Das Raumschiff hat einen bespielbaren Innenraum, in dem unter anderem der Thron von Darth Jar Jar auf euch wartet. Außerdem gibt es natürlich ein Cockpit, einen Bereich für den Hyperantrieb, einen Unterhaltungsraum und eine Gefängniszelle. Darüber hinaus ist der Falke mit Federgeschützen ausgerüstet.

Erste Bilder und Preis des Lego-Sets

Der Preis des Millennium Falken soll bei 179,99 Euro liegen. Die Bilder gewähren uns einen ersten Blick auf das legendäre Raumschiff.

Der schwarze Millennium Falke von LEGO (© LEGO)

Der schwarze Millennium Falke von LEGO (© LEGO)

Der Millennium Falke hat bei LEGO übrigens Tradition. Das erste Set zum Raumschiff erblickte bereits im Jahr 2000 das Licht der Welt. Seitdem sind zahlreiche verschiedene Versionen erschienen. Der schwarze Millennium Falke stellt quasi die dunkle Sith-Version des Raumschiffs dar.

