Starlink in Deutschland bestellen: Hier kaufen & das sollte man beachten

Wenn ihr in einem Gebiet von, in dem es nur eine sehr schlechte Internetverbindung gibt oder ihr an abgelegene Orte reist, an denen ihr online bleiben wollt, könnt ihr eine Verbindung bei Starlink bestellen.

Das Starlink-Internet ist nicht auf Kabel angewiesen. Stattdessen gelangt man per Satellit ins Netz. Das soll auch in Gebieten abseits der Zivilisation mit ordentlichen Geschwindigkeiten möglich sein. Für Starlink benötigt man zum einen ein Abonnement und zum anderen die richtige Hardware. In Deutschland gibt es verschiedene Möglichkeiten, bei denen ihr die notwendigen Geräte bestellen könnt.

Starlink bestellen: Hier gibt es die Hardware

Das Startkit mit der benötigten Hardware bekommt ihr direkt im lokalen Geschäft oder online bei Media Markt oder Saturn (bei Saturn ansehen).

Die Kosten für die Hardware liegen bei 449 Euro (Stand: Oktober 2023).

Die Kosten für die Hardware liegen bei 449 Euro (Stand: Oktober 2023).

Saturn und Media Markt bieten entweder eine Lieferung nach Hause oder eine Abholung vor Ort in einem Mark t an.

oder t an. Gegen eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 129 Euro könnt ihr einen Techniker mitbestellen, der das Starlink-Internet bei euch einrichtet .

. Anders als bei einer Bestellung bei Starlink entfallen bei Media Markt und Saturn die Versandkosten. Direkt bei Starlink bezahlt man 23 Euro für die Lieferung.

Neben der Hardware benötigt man einen Service-Vertrag bei Starlink, um auf das Internet zuzugreifen. Der Zugang ist in Deutschland aktuell ab 65 Euro im Monat zu bekommen. Das Abo kann monatlich gekündigt werden. Direkt bei Starlink bekommt ihr neben der Hardware auch den Zugang zum Internet (zu Starlink). Gebt dazu eure Adresse auf der Angebotsseite an und wählt die Hardware sowie das benötigte Zubehör aus. Unter „Service“ wählt ihr den „Plan“ für den Zugang aus. Dort findet ihr zudem weitere Optionen, etwa für das Internet im Wohnmobil oder auf Schiffen.

Starlink in Deutschland kaufen oder mieten

Das Standard-Internet-Kit bei MediaMarkt und Saturn besteht aus einer Satellitenschüssel, einem Router und einem Verbindungskabel, das auf eine Länge von 15 m kommt. Auch ein Netzkabel mit einer Länge von 1,80 Metern liegt mit im Paket. Wie bei Satellitenschüsseln üblich muss auch Starlink unter freiem Himmel platziert werden. Nach Angaben des Anbieters wird Deutschland nahezu vollständig abgedeckt. Lediglich in der Nähe von Bad Neuenahr in Nordrhein-Westfalen und bei Bad Kötzting in Bayern zeigen sich auf der offiziellen Karte Löcher beim Empfang (Verfügbarkeitskarte ansehen).

Bei Starlink könnt ihr das Hardware-Paket nicht nur für den dauerhaften Gebrauch kaufen, sondern auch zeitweise mieten. Dafür fällt eine einmalige Aktivierungsgebühr in Höhe von 50 Euro und eine Monatsgebühr für die Hardware in Höhe von 15 Euro an. Man kann Starlink 30 Tage lang testen. Ist man unzufrieden, kann man die Hardware zurückgeben und bekommt die Aktivierungsgebühr oder den Kaufpreis zurückerstattet.

Mit welcher Internetgeschwindigkeit zu rechnen ist, lässt sich laut Starlink nicht exakt vorhersagen. Eigenen Angaben zufolge können Kunden von 25 bis 220 Mbit/s beim Download und 5 bis 10 Mbit/s im Upload ausgehen. Die Latenz soll zwischen 25 und 60 ms liegen. Nutzer müssen sich die Bandbreite teilen, genau wie bei Mobilfunkzellen. Je mehr Nutzer Starlink an einem Ort verwenden, desto geringer fällt die Geschwindigkeit aus.

