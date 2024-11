Stephen Kings beste Bücher: Diese sieben solltet ihr lesen

Lesen ist ein beliebtes Hobby. Für alle, die es spannend und gruselig mögen, haben wir die besten Bücher von Stephen King recherchiert.

Im Herbst wächst bei vielen die Lust auf ein richtig gutes Buch. Damit es euch beim Lesen garantiert nicht langweilig wird, haben wir die besten Bücher vom „King of Horror“ zusammengetragen. Diese sieben Bücher können wir auf jeden Fall empfehlen.

Atlantis

Dieses Buch erschien im Jahre 1999 und enthält fünf Geschichten. Stephen King setzt sich darin mit der Kubakrise, dem Vietnamkrieg und anderen politischen Ereignissen der 1960er Jahre auseinander. In der Titelgeschichte geht es um den Alltag am College und eine drohende Einberufung zum Militär. „Atlantis“ ist der Beweis: Stephen King kann nicht nur Horror. Das Buch verspricht literarisch ausgereifte Prosa und bewegt sich überraschend weit abseits vom Horror-Klischee.

Cujo

Im Mittelpunkt des 2007 erschienenen Buches steht der Bernhardiner Cujo zu Hause im beschaulichen Castle Rock. Die Idylle wird gestört, als eine Fledermaus den Hund mit einem teuflischen Virus infiziert. Das idyllische Maine wird zur mörderischen Kulisse, die von einem tierischen Monster beherrscht wird. Die Leser bekommen, was sie von Stephen King erwarten und wierden sich womöglich an „Friedhof der Kuscheltiere“ erinnern. Nichts für schwache Nerven!

Revival

Im Jahre 2014 hat Stephen King einen seiner wohl besten Romane geschrieben. „Revival“ ist Horror pur. Fernsehprediger Charles Jacobs befasst sich eindeutig zu intensiv mit der Glaubensfrage und dem Leben nach dem Tod. Er möchte die Antwort anhand grausamer Experimente finden. King macht kein Geheimnis aus seiner Faszination für Mary Shelley und hat einen modernen Frankenstein geschaffen, den er düster und meisterlich in Szene setzt.

Shining

„Shining“ verbindet eigentlich jeder mit Stephen King. Der Roman erschien 1977, drei Jahre vor dem gleichnamigen Film, der beinahe noch berühmter wurde. Stanley Kubrick hat dort einige Veränderungen vorgenommen und das Böse vom Overlock-Hotel auf Jack Torrance und Jack Nicholson in seiner Paraderolle konzentriert. Kritikern fehlt es in „Shining“ an originellen Gänsehautmomenten. Stephen King verpackt als gekonnter Storyteller seine Spukmomente in eine sich langsam entwickelnde menschliche Tragödie.

Der Anschlag

In diesem Roman aus dem Jahre 2011 schickt Stephen King einen Mann in die Vergangenheit. Seine Mission: die Verhinderung des Kennedy-Attentats. King zeigt sich hier als erstklassiger Thriller-Autor und spart in „Der Anschlag“ nicht mit Kritik an Staat und Justiz. Freut euch auf ein überraschendes Ende – vielleicht Kings bestes Finale.

Es

In der Kleinstadt Derry ist der „Klub der Verlierer“ unterwegs. Eine Bande aus sieben Kindern bekommt es in diesem Roman von 1986 mit einem grausamen Monster zu tun. „Es“ ist ein Außerirdischer und nur alle 27 Jahre in Aktion. King spart hier nicht an Horror und Klischees. Zwischen Werwölfen und Frankenstein solltet ihr nicht die besten Passagen aus den Augen verlieren, nämlich diese, als King seine eigene Kindheit in Maine beschreibt.

Friedhof der Kuscheltiere

Familie Creed bezieht ihr neues Zuhause. Unweit des Hauses ist ein alter Tierfriedhof. Der Familienkater wird überfahren und dort begraben. Am nächsten Tag ist er wieder lebendig und es beginnt ein Albtraum. Niedlich ist an diesem King-Roman von 1989 wirklich nur der Titel „Friedhof der Kuscheltiere“. Unterschätzt die Story nicht und zieht euch warm an beim Lesen.

