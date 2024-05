Strafen vermeiden: Warum diese Symbole für Fahrradfahrer auf dem Bürgersteig wichtig sind

Seid ihr mit dem Rad auf dem Bürgersteig unterwegs, solltet ihr euch an die Symbole halten. Ansonsten kann die Geldstrafe sehr hoch ausfallen.

Fahrt ihr mit dem Fahrrad auf einem Gehweg, ist das grundsätzlich nicht erlaubt. Zur Nutzung steht entweder die Straße oder ein entsprechender Radweg bereit, der oftmals einen rosaroten Farbton aufweist. Erwischt die Polizei jemanden mit dem Rad auf einem Gehweg, liegt die Strafgebühr in Deutschland bei 55 Euro. In Bezug auf einen Bürgersteig müsst ihr euch generell an bestimmte Symbole und Beschilderungen halten, um keine Ordnungswidrigkeit zu begehen.

Ein Fahrrad könnt ihr auch mit dem Zug transportieren. Allerdings gelten für die Fahrradmitnahme in diesem Fall bestimmte Regeln, die wir euch in unserem Video näherbringen:

Fahrradmitnahme im Zug: Das müsst ihr wissen

Radfahren auf Gehwegen: Was ist erlaubt und was nicht?

Ihr kennt sicher das runde, blaue Schild, auf dem sich zwei Fußgänger auf der oberen Hälfte und ein Fahrrad auf der unteren Hälfte befinden, wobei sie eine horizontale Linie trennt. Das bedeutet, dass sowohl Fußgängerinnen und Fußgänger, als auch alle, die mit dem Rad unterwegs sind, diesen Gehweg gleichberechtigt nutzen dürfen. Tatsächlich gilt dies sogar verpflichtend für Radfahrerinnen und Radfahrer, hier ist also die Straße als „Radweg“ zu meiden. Die blauen Schilder mit der vertikalen Linie in der Mitte hingegen zeigen euch an, wo ihr fahren dürft und wo nicht.

Mit dem Rad auf dem Bürgersteig: Fahrräder frei – was bedeutet das?

Anders sieht es jedoch bei folgendem Beispiel aus: Das runde Schild, auf dem lediglich zwei Fußgänger abgebildet sind, gibt einen Gehweg wirklich nur für Leute frei, die zu Fuß unterwegs sind und eben nicht mit dem Rad.

Dieses Schild zeigt an, dass ein Bürgersteig nur für Fußgänger gedacht ist und genutzt werden darf. (© pixabay.com / Hans)

An manchen Wegen ist jedoch ein zusätzliches Schild angebracht, auf dem ein Rad mit dem zusätzlichen Wort „frei“ zu sehen ist. Das bedeutet für euch, dass ihr den Bürgersteig zwar mit dem Rad befahren dürft, dies allerdings nur in Schrittgeschwindigkeit. Das ist vor allem häufig auf schmalen Gehwegen der Fall, wo das weiße, rechteckige Schild nachträglich angebracht wurde.

