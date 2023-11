Taylor Swift auf den Spuren von Elon Musk & Bill Gates: Superstar erreicht Meilenstein

Neben Elon Musk und Bill Gates erreicht auch Taylor Swift nun das Unmögliche. Der Sängerin gelingt das, was kaum eine andere Musikerin geschafft hat.

Mit Rekorden über Rekorden kann sich die Sängerin Taylor Swift vor Erfolg gar nicht mehr retten. Jetzt ist dem Superstar ein fast unmöglicher Meilenstein gelungen, mit dem sie auf die Spuren der Superreichen wie Elon Musk & Bill Gates geht. Auch wenn es nach den letzten Erfolgen, welche die Künstlerin aufstellte, nur noch eine Frage der Zeit war, kann sie sich dank ihrer Fans nun einen neuen Titel verleihen: Taylor Swift ist jetzt Milliardärin.

Taylor Swift dank der Eras-Tour jetzt Milliardärin

Den großen Meilenstein, sich Milliardärin nennen zu können, hat die Sängerin ihrer neuen Tour zu verdanken, welche mit ihren Vorverkaufszahlen in den letzten Wochen bereits eigene Rekorde aufstellte. Durch ihre eigens komponierten Songs und einer unglaublichen Mischung aus aufwendigen Shows und Engagement schaffte es die Sängerin innerhalb weniger Jahre zum Mega-Star.

Konzert-Film der Eras-Tour geht durch die Decke

Aber nicht nur die Verkäufe von Live-Tickets der Eras-Tour erreichen neue Höhen. Auch in der Filmbranche ist Taylor Swift derzeit sehr erfolgreich. Mit einem globalen Einspielergebnis von über 200 Millionen US-Dollar schlägt der Konzertfilm „Taylor Swift – The Eras Tour“ bereits nach drei Wochenenden den 2011 erschienenen Justin-Bieber-Film „Never Say Never“ und bewegt sich auch im allgemeinen Blockbuster-Kino über Film-Hits wie „Scream VI“ oder „Evil Dead Rise“. Für Taylor Swift bedeutet das neben ihrer eigentlichen Tour einen weiteren Meilenstein, den die Sängerin nicht zuletzt ihren sogenannten „Swifties“ zu verdanken hat, also ihren Fans, die sie bei ihrem Weg an die Spitze stets begleitet haben.



Was macht Taylor Swift so erfolgreich?

Das Besondere an Taylor Swift liegt in ihrer einzigartigen Fähigkeit, ihre persönlichen Erfahrungen und Emotionen in ehrlichen und einfühlsamen Songtexten zu verarbeiten. Ihr Talent, Geschichten in Liedern zu erzählen, die sich mit Themen wie Liebe, Herzschmerz, Freundschaft und Selbstfindung befassen, hat ihr eine breite und leidenschaftliche Fangemeinde eingebracht, die sie in jeder Lage unterstützen. Taylor hat so im Laufe ihrer Karriere erfolgreich verschiedene Musikgenres erkundet und sich kontinuierlich weiterentwickelt, was sie zu einer der vielseitigsten und einflussreichsten Künstlerinnen ihrer Generation macht.

Darüber hinaus setzt sie sich aktiv für soziale und politische Anliegen ein, um sich auch außerhalb der Musikwelt Anerkennung zu verschaffen. Taylor Swift ist somit nicht nur eine herausragende Musikerin, sondern auch eine inspirierende Persönlichkeit, welche die Welt der Popmusik maßgeblich geprägt hat und dies auch weiter tun wird.

