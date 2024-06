Tesla Model 2: Alles zu Preis, Reichweite und Innenraum

Elon Musk gilt als Pionier der E-Mobility. Mit dem Tesla Model 2 steht nun der Nachfolger in den Startlöchern. Aber wie steht es um Preis und Reichweite?

Citroën und Dacia haben es vorgemacht, die chinesische E-Auto-Marke Nio zieht nach – und nun will auch Elon Musk mit dem Tesla Model 2 ein erschwingliches Fahrzeug auf den Markt bringen. Planung und Entwicklung seien weit fortgeschritten, verriet der Tesla-CEO in einem Interview und kündigte an, „die Leute umhauen“ zu wollen – mit einer revolutionären Technologie in Sachen Fertigung. Doch was ist über Reichweite, Preis und Innenraum des Tesla Model 2 bis dato bekannt?

Anzeige

Dass Elon Musk gerne selbstbewusste Aussagen tätigt, ist mittlerweile bekannt. Welche ambitionierten Projekte der Tesla-CEO im Köcher hatte und hat, zeigt unser Video.

Elon Musks Unternehmen: Das sind die größten Projekte des Tesla-Chefs Abonniere uns

auf YouTube

Auf welche Reichweite kommt der Tesla Model 2?

In der Vergangenheit hatte Musk 480 Kilometer als für den Alltag ausreichende Reichweite bezeichnet, was sich auch in den bisherigen Tesla-Modellen, je nach Ausstattung und Leistung, in der Regel widerspiegelt. Berücksichtigt man aber die Fahrzeugklasse und die Akku-Kapazität von 53 kWh, die für das Tesla Model 2 relevant sind, könnten die 480 Kilometer laut BBC TopGear vermutlich zu hoch angesetzt sein. Verlässliche Informationen zur tatsächlichen Reichweite des Tesla Model 2 sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings noch nicht verfügbar.

Anzeige

Tesla Model 2: Was ist zum Innenraum bekannt?

Auch was die Inneneinrichtung angeht, ist bislang über Tesla Model 2 nicht viel bekannt. The Electric Car Scheme vermutet aber, dass das ohnehin minimalistische Design der Tesla-Wagen in Sachen Ausstattung beim Model 2 noch einfacher gehalten sein könnte. Demnach könnte beispielsweise die beheizte Rückbank bei dem erschwinglichen Modell dem Rotstift zum Opfer fallen.

Anzeige

Was wird der Tesla Model 2 kosten?

Um wohl mit den günstigeren Konkurrenten mithalten zu können, soll Tesla Model 2 angeblich für 25.000 US-Dollar auf den Markt kommen – umgerechnet also rund 23.543 Euro. Unklar ist aber, ob der ehrgeizige Preis letztendlich gehalten werden kann. Zumindest Elon Musk selbst ist sich sicher, dass sein kommendes Produkt erfolgreich sein wird. Doch ob sich seine unglaubliche Kampfansage von mehr als 700 Millionen Verkäufen bewahrheitet, werden letztlich die tatsächlichen Absatzzahlen zeigen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.