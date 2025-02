Teure Falle bei IKEA-Lieferung: Das kann passieren, wenn ihr eine Sache vergesst

Ihr habt große Möbel bei IKEA bestellt? Diese werden per Spedition zu euch nach Hause geliefert. Wusstest ihr, dass ihr euch aber vorab um eine wichtige Sache kümmern müsst? Die Parkplatzsituation kann sonst Probleme bereiten.

Für welche Bestellungen IKEA mit dem Lkw kommt

Habt ihr keinen IKEA in eurer Nähe oder wollt den Weg nicht selbst fahren, lasst ihr euch die Möbel vom Schweden bequem nach Hause liefern. Mit welchem Fahrzeug die Mitarbeiter anrücken, kommt ganz darauf an. Kleinmöbel und Dekorationsgegenstände, die in einen Karton mit den Maßen 60 x 60 x 120 Zentimeter passen, kommen per Post.

Größere Pakete und Möbel ab einem Warenwert von 150 Euro werden per Spedition zu euch gebracht. Bestellt ihr eine Küche oder Couch, seht ihr schon online die Art der Lieferung. Bei der Speditionslieferung gebt ihr ein Lieferdatum und ein Zeitfenster zwischen 7 und 14 oder 14 und 21 Uhr an. Da der Spediteur mehrere Bestellungen auf seiner Route abklappert, kommt er mit einem entsprechend großen Fahrzeug.

Das müsst ihr tun, damit IKEA eure Bestellung abliefert

Auf der IKEA-Webseite findet ihr einen Hinweis, den ihr bei eurer Möbellieferung unbedingt beachten solltet: Der Lkw braucht Platz zum Parken! Wie das Möbelhaus schreibt, wird die Ware in der Regel mit einem 7,5-Tonner geliefert. Dieser benötigt einen 15 Meter großen Parkplatz, was der Stellfläche von drei Pkw entspricht.

Haben die Spediteure keine Parkmöglichkeit vor eurem Haus, fahren sie unter Umständen einfach weiter und ihr müsst eine neue Lieferung beauftragen. Das kann teuer werden.

Wie reserviere ich einen Parkplatz für die IKEA-Spedition?

Manchmal kümmert sich die Spedition selbst um entsprechende Parkflächen, manchmal müsst ihr das übernehmen. Damit eure IKEA-Lieferung auch wirklich ankommt, klärt die Parkfrage rechtzeitig ab. Nehmt über die Hotline Kontakt mit IKEA auf und lasst euch den Namen der Spedition nennen. Ruft dort an und fragt nach, ob ihr einen Parkplatz reservieren sollt.

Müsst ihr euch um freie Parkplätze für den IKEA-Lkw kümmern, geht das nur über ein offizielles Halteverbot, das ihr bei der Stadt beantragt. Wie ihr an die Halteverbotsschilder kommt, die auch für Umzüge reserviert werden, hängt von eurer Gemeinde ab. Erkundigt euch rechtzeitig und lasst für den gewählten Liefertag drei Pkw-Parkplätze in Wohnhausnähe sperren. So stellt ihr sicher, dass eure Möbel den Weg zu euch finden.

