„Thor“-Filme: Die chronologische Reihenfolge

Mit „Thor: Love and Thunder“ erschien im Mai 2022 das bislang neueste Abenteuer des nordischen Donnergottes auf der großen Leinwand. Doch um die ganze Geschichte Thors nachzuvollziehen, müsst ihr ein wenig weiter zurück. Wir haben für euch alle „Thor“-Filme in chronologischer Reihenfolge gelistet.

Im stetig expandierenden Marvel Cinematic Universe (MCU) wird es immer schwieriger, die Übersicht zu behalten. Marvel verzichtet inzwischen darauf, die Titel ihrer Filmreihen mit entsprechenden Zahlen zu versehen, so auch bei den Filmen des Donnergottes. Zudem treten spätestens seit „Avengers“ viele Charaktere auch in Ensemble-Filmen auf, oder als Nebenrolle in den Solo-Filmen anderer Helden.



Wie sieht die Zukunft von Thor aus?



Thors Solo-Filme

Bislang sind vier offizielle Titel der „Thor“-Reihe erschienen. In chronologischer Reihenfolge lauten sie auf Deutsch (in Klammern steht der englische Titel):

Mit Ausnahme des ersten „Thor“ beziehen sich allerdings alle in ihrer Handlung auf Ereignisse aus den „Avengers“-Filmen, in denen Thor ebenfalls vorkommt.

Alle „Thor“- und „Avengers“-Filme in chronologischer Reihenfolge

Wenn ihr die gesamte Geschichte Thors im MCU von Anfang an und in der richtigen Reihenfolge schauen wollt, dürfen auch die großen „Avengers“-Filme nicht fehlen. Schließlich ist Thor selbst ein Avenger. Die chronologische Reihenfolge aller MCU-Filme, in denen Thor eine wichtige Rolle spielt, lautet somit:



Zusätzlich gibt es noch ein kurzes Cameo in „Doctor Strange“, welches zeitlich unmittelbar vor „Thor: Tag der Entscheidung“ angesiedelt ist.

Wie gut kennt ihr euch aus in Marvels Cinematic Universe? Macht jetzt den Test und findet es heraus!



