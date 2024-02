Top 5G-Tarif zum Spottpreis: Black-Friday-Deal kurzzeitig wieder da

Zum Valentinstag haut o2 ein absolutes Kracher-Angebot raus, das einige von euch noch vom Black Friday kennen: Für kurze Zeit bekommt ihr den monatlich kündbaren Tarif „o2 Mobile M Flex“ mit 25 GB mitwachsendem 5G-Datenvolmen für unter 20 Euro im Monat.

Tarif-Tipp: o2 Mobile M Flex für 19,99 € im Monat

Wer bereits ein Smartphone besitzt und dazu noch einen monatlich kündbaren 5G-Tarif benötigt, kommt am aktuellen „Love Deal“ zum Valentinstag bei o2 nicht vorbei (Angebot bei o2 ansehen). Statt regulär 29,99 Euro ist der „Mobile M Flex“-Tarif mit 25 GB Datenvolumen, Allnet- und SMS-Flat kurzzeitig für nur 19,99 Euro im Monat zu haben. Zudem entfällt der Anschlusspreis, ihr spart also nochmal 39,99 Euro im Vergleich zu den normalen Konditionen. Das Besondere an dem Tarif ist, dass ihr jedes Jahr weitere 5 GB obendrauf bekommt. Das geschieht automatisch 20 Jahre lang und ohne Aufpreis. Beachtet allerdings, dass der Deal nur wenige Tage gilt.

o2 Mobile M Flex Netz: O2 Anbieter: o2 25 GB Datenvolumen (bis zu 300 MBit/s) Allnet- & SMS-Flat 5G Effektivpreis pro Monat ( Info ): 19,99 € Der Effektivpreis ist der berechnete monatliche Preis über eine Laufzeit von zwei Jahren, der alle einmaligen und regelmäßigen Kosten und etwaige Gutschriften berücksichtigt. Einmalige Bereitstellungsgebühr 0,00 € Grundgebühr pro Monat 19,99 € Monatlich kündbar

Kein Anschlusspreis

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: Telefónica

Anbieter: o2

Allnet- und SMS-Flat

25 GB 5G -Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) Jedes Jahr 5 GB mehr monatliches Datenvolumen

EU-Roaming inklusive

Monatlich kündbar

Grundgebühr pro Monat: 19,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: entfällt

Für wen lohnt sich das SIM-only-Angebot von o2?

Der „Love Deal“ von o2 lohnt sich für alle, die einen günstigen SIM-only-Tarif benötigen und dabei möglichst flexibel bleiben wollen. Ihr bekommt hier einen Rundum-sorglos-Tarif zum besonders attraktiven Preis und seid im schnellen 5G-Netz mit 300 MBit/s unterwegs. Zudem spart ihr euch den Anschlusspreis in Höhe von rund 40 Euro und bekommt jedes Jahr 5 GB obendrauf – solche Angebote gibt es selten. Da der Tarif monatlich kündbar ist, könnt ihr auch schnell wieder aussteigen, falls ihr unzufrieden seid.

