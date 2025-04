„Transformers“ Reihenfolge: So schaut ihr die Filme richtig

Die Autobots im endlosen Krieg gegen die Decepticons: Hier erfahrt ihr, in welcher Reihenfolge ihr die „Transformers“-Filme am besten schauen solltet.

Die „Transformers“-Filme in der richtigen Reihenfolge

Am besten schaut ihr die Filme in der Reihenfolge nach Veröffentlichung. Abgesehen von dem Animationsfilm aus 1986 findet ihr alle Action-Spektakel zum Streamen bei Amazon Prime Video. Alle „Transformers“-Filme findet ihr nachfolgend aufgelistet.

So hängen die „Transformers“-Filme zusammen

Alle „Transformers“-Filme bieten euch packende Action. Neben den großen Schlachten darf sich die übergeordnete Handlung der Filme aber auch mal ins Rampenlicht stellen. Aufgrund eines Krieges auf ihrem Heimatplaneten Cybertron müssen die Autobots auf die Erde fliehen.

Was sie dort erwartet, ist aber nicht unbedingt besser. Die Menschheit möchte mit dieser neuen Entwicklungsstufe von Maschinen nichts zu tun haben und bekämpft sie stattdessen.

Während der 1986 erschienene, allein stehende „Transformers – Der Kampf um Cybertron“ noch animiert ist, wurde die Reihe ab 2007 vom Regisseur Michael Bay übernommen und behandelt bis „Transformers 3 – Die dunkle Seite des Mondes“ die Erlebnisse vom Protagonist Sam Witwicky (Shia LaBeouf), der sich mit den Autobots rumschlagen muss.

Ab „Transformers: Ära des Untergangs“ übernimmt dann Mark Wahlberg den Kampf um die Menschheit, Michael Bay bleibt allerdings im Regiestuhl sitzen. Nach „Transformers: The Last Knight“ haben sich sowohl Kultregisseur Michael Bay als auch Mark Wahlberg schließlich von der Reihe verabschiedet.

Den Film „Bumblebee“ unter Regie von Travis Knight könnt ihr als Spin-off betrachten, da dieser ein Reboot der Reihe einleitete. Er spielt in den 80ern und somit vor den ersten fünf Filmen von Michael Bay. Hailee Steinfeld und John Cena übernehmen darin die Hauptrollen.

Als Fortsetzung folgte in 2023 „Transformers: Aufstieg der Bestien“ von Regisseur Steven Caple, wobei hier einige neue Transformers-Arten eingeführt wurden. Gleichzeitig handelt es sich dabei um den ersten Teil einer geplanten Trilogie.

Als Prequel zu allen bisher erschienenen Filmen gilt der Animationsfilm „Transformers One“ von 2024. Er soll die Mythologie der Welt Cybertron erzählen.

Wann kommt ein neuer „Transformers“-Film?

Wie bereits erwähnt handelt es sich bei „Transformers: Aufstieg der Bestien“ um den ersten Teil einer Trilogie. Der nächste Film aus dem Universum wird also an dessen Handlung anknüpfen. Ein genaue Startdatum ist noch nicht bekannt, doch schätzungsweise können wir in im Laufe von 2025 oder 2026 mit dem neuen Teil rechnen.

