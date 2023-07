Wenn ein einfaches „Prost“, „Salut“ oder „À votre santé“ nicht mehr ausreicht, um in der nächsten Runde gebührend anzustoßen oder dem Instagram-Post den letzten Schliff zu geben, ist ein Trinkspruch genau das Richtige. Daher haben wir euch die besten Klassiker und Zitate zum gemeinsamen Anstoßen herausgesucht, ein paar hat ChatGPT beigesteuert.

Saufsprüche – Klassiker und Ergüsse der KI

Eine Bitte zuerst: Auch, wenn das gesellige, feucht-fröhliche Zusammensein dazu verleitet, über den Durst zu trinken, so reflektiert euren Konsum nüchtern. Alkohol macht abhängig, schädigt eure Gesundheit und kann die Beziehung zu Familie und Freunden gefährden.

Ist euch das bewusst, soll eurem Abend aber nichts im Weg stehen. Damit das Vorglühen vor dem Club noch witziger ist, hier die versprochenen Sprüche:

„Facebook ist wie Alkohol! Man ist offener, redet Mist, wird süchtig und einem gefällt alles, egal wie blöd es auch sein mag.“

„Mit des Bieres Hochgenuss, wächst des Bauches Radius.“

„Einer geht noch, einer geht noch rein.“

„Wenn ich deinen Hals berühre, deinen Mund an meinen führe, ach, wie sehn‘ ich mich nach dir, heißgeliebte Flasche Bier!

„Ex und hopp – rinn in Kopp!“

„Von der Mitte zur Titte zum Sack, zack, zack!“

„Nich‘ lang schnacken, Kopp in Nacken!“

„Glück kann man nicht kaufen. Liebe auch nicht. Alkohol schon.“

„Oh lieber Mond, wenn ich dich seh‘, denk ich an meine Plage. Du bist im Jahr nur 12 Mal voll, doch ich bin's alle Tage.“

„Alkohol macht dumm und gleichgültig. Kapier ich nicht, ist mir aber auch egal.“

„Der Kopf tut weh, die Füße stinken, höchste Zeit, ein Bier zu trinken.“

„Realität ist die Illusion, die aus Mangel an Alkohol entsteht.“

„Alkohol, du edler Geist, wie oft du mich auch niederreißt. Reißt du mich auch 10 Mal nieder, ich steh‘ auf und saufe wieder.“

Das ist der Beitrag von ChatGPT:

„Auf die Liebe, auf das Leben, auf den Genuss – Prost!“

„Mögen all deine Tage fröhlich und hell sein, und möge jeder Schluck ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern – Zum Wohl!“

„Ein Schluck für die Vergangenheit, ein Schluck für die Zukunft – Cheers!“

„Hier und jetzt, lasst uns das Leben feiern und die Gläser erheben – Prost!“

„Mögen wir in interessanten Zeiten leben und in guter Gesellschaft trinken – Zum Wohl!“

„Ein guter Freund ist wie ein guter Wein, mit jedem Jahr wird er besser – Auf unsere Freundschaft!“

„Möge der Wind immer in deinem Rücken sein und das Bier immer kalt – Cheers!“

„Trinke, um zu vergessen? Nein, trinke, um zu erinnern, wie schön das Leben sein kann – Prost!“

Süffige Zitate: Von Frank Sinatra bis Franz-Josef Strauß

Alkohol ist das Laster der Menschheit, sein Einfluss auf ein paar der berühmtesten Staatsmänner, Schriftsteller und Entertainer kann aber nicht unterschätzt werden. Die legendärsten Zitate, sofern nicht ursprünglich deutsch, haben wir euch übersetzt:

„Hol‘ mir mal ne Flasche Bier, sonst streik‘ ich hier!“ – Gerhard Schröder

„Der größte Feind des Menschen wohl, das ist und bleibt der Alkohol. Doch in der Bibel steht geschrieben, du sollst auch deine Feinde lieben.“ – „Alcohol may be man's worst enemy, but the bible says love your enemy.“ Frank Sinatra

„Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse.“ – „Work is the curse of the drinking classes.“ Oscar Wilde. Dieses Zitat ist eine Umkehrung des berühmten Zitats „Trinken ist der Fluch der Arbeiterklasse.“

„Ich habe mehr vom Alkohol gezehrt, als der Alkohol an mir.“ – „I have taken more out of alcohol than alcohol has taken out of me.“ Winston Churchill

„Ich trinke mir die Menschen interessant.“ – „I drink to make other people more interesting.“ Ernest Hemingway, bekannt für seine scharfe Zunge und seinen Alkoholmissbrauch.

„Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.“ – „Beer is proof that God loves us and wants us to be happy.“ Benjamin Franklin. Der Spruch wird ihm zugeschrieben, auch wenn es wohl ursprünglich um Wein ging. Die ursprüngliche Variante war wohl zu lang: „Behold the rain which descends from heaven upon our vineyards, and which incorporates itself with the grapes to be changed into wine; a constant proof that God loves us, and loves to see us happy!“

„Erst nimmst du dir einen Drink, dann nimmt der Drink einen Drink, dann nimmt der Drink dich.“ – „First you take a drink, then the drink takes a drink, then the drink takes you.“ F. Scott Fitzgerald

„Habt ihr kein Bier?“ – „Habt's koa Bier?“ Franz-Josef Strauß, mit Blick auf Kaffee und Kuchen. Das hatten ihm Journalisten des Straubinger Tagblatts aufgetischt, da er während einer Rede zuvor schon 2 Maß Bier getrunken hatte.

Hinweis: Unverhältnismäßiger Alkoholkonsum kann zu einem Problem werden. Hilfe und Informationen findet ihr unter anderem bei der DHS (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V.) und bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Apropos bayrisches Kulturgut: An anderer Stelle haben wir euch einen kleinen Crashkurs zum Oktoberfest verfasst, mitsamt einem kleinen Glossar à la „Bayrisch für Anfänger“.

