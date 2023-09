Varonet: Erfahrungen und Bewertungen – Ist das Unternehmen seriös?

Varonet wirbt mit günstigen Druckern, Scannern, Apple-Produkten und Bürobedarf. Aber Vorsicht, nicht alle Shops im Internet sind seriös.

Einfach mal zwischendurch, ganz bequem von Zuhause aus und ohne großen Zeitaufwand shoppen, wer hat das nicht schon mindestens einmal im Leben gemacht. Hier lockt ein günstiges Smartphone, da ein neues Apple-Produkt. Wenn ihr aber für einen kurzen Augenblick unachtsam seid, könnt ihr an einen Fake-Shop gelangen. Das fällt euch wahrscheinlich nicht sofort auf, sondern erst, wenn ihr voller Vorfreude auf die Lieferung wartet. Wir klären, ob Varonet seriös ist.

In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr jederzeit Fake-Shops erkennen könnt:

Ist Varonet ein seriöser Anbieter?

Hier gibt es ein klares „NEIN“. Über diesen Shop gibt es bereits zahlreiche Meldungen und Warnungen. Auch die Verbraucherzentrale Hamburg führt Varonet in ihrer Liste mit fragwürdigen Online-Shops an. Die Anschrift in dem seriös klingenden Impressum ist entweder nicht existent oder wird fälschlicherweise für diese Betrugsabsichten genutzt. Es gibt auch keine vertrauenswürdigen Bewertungsplattformen, wie Trusted Shops oder Trustpilot, die den Anbieter verifiziert haben.

Auf Trustpilot gibt es zudem nur eine einzige Bewertung für das Unternehmen. Diese enthält einen Stern und die folgende Warnung: „Scamseite!!!! Nicht kaufen...“. Wenn ihr bei Varonet bestellt habt, werdet ihr keine Waren erhalten. Lasst also am besten die Finger von dem Anbieter.

Was könnt ihr tun, wenn ihr bereits bestellt und bezahlt habt?

Meldet es sofort bei eurer Bank oder eurem Kreditkarteninstitut, eventuell gibt es noch die Möglichkeit den Auftrag zu stornieren. Schildert eurer Bank den Sachverhalt, woraufhin die Chance besteht, dass sie euch das Geld zurücküberweist. Es ist möglich, dass Fake-Shops, in diesem Fall „Varonet“, bereits von anderen Opfern gemeldet wurden und die Banken informiert sind. Auf PayPal könnt ihr einen Antrag auf Käuferschutz stellen.

Damit diese Shops so schnell wie möglich auffliegen und wieder aus dem Netz verschwinden, ist es wichtig, eine Anzeige zu stellen. Dafür braucht ihr nur zur nächsten Polizeidienststelle gehen und eine Anzeige aufgeben.

Mit diesen Tipps schont ihr beim Online-Shopping euren Geldbeutel:

Alternative Shops zu Varonet, die seriös sind:

Wenn ihr immer noch auf der Suche nach elektronischen Geräten zum günstigen Preis seid, dann könnt ihr zum Beispiel bei diesen seriösen Shops einkaufen:

Wenn ihr bei einem unbekannten Shop bestellt, werft immer zuerst einen Blick auf Bewertungsplattformen, Kundenerfahrungen, das Impressum und die Zahlungsmöglichkeiten. Sobald ihr einen Eintrag auf Google oder in einer Fake-Shop-Liste entdeckt, oder euch irgendetwas an den Daten komisch vorkommt, hört auf euer Bauchgefühl und lasst die Finger davon.