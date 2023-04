Hier wird es brenzlich! Dieser Action-Blockbuster machte Mike Banning zu einem der wohl bekanntesten weltrettenden Secret-Service-Agenten.

Brachiale Gewalt und reichlich Action sind voll euer Ding? Nun, Gerard Butlers wohl auch – unabhängig von seinem legendären Spartaner-Einsatz in „300“. Mit „Olympus Has Fallen“ gibt es den ersten Teil der „Has Fallen“-Action-Reihe mit Butler in der Hauptrolle. Seine Figur, der inzwischen berühmtberüchtigte Secret-Service-Agent Mike Banning, muss sich das erste Mal einer Gruppe Terroristen stellen, um den Präsidenten der vereinigten Staaten zu retten. Ob er das wohl schafft? Das zeigen euch neben RTL+ unter anderem die Streaming-Anbieter Prime Video und WOW.

Ihr könnt schon jetzt nicht abwarten, wie es weitergeht? Dann Achtung, Spoiler! Im folgenden Video zeigen wir euch den Trailer des zweiten Teils der Reihe: „London Has Fallen“.

„Olympus Has Fallen“ – lohnenswerter Action-Knaller mit Gerard Butler

Nach einem tragischen Unfall macht sich Mike Banning Vorwürfe und hängt den Job des Leibwächters vorerst an den Nagel. Stattdessen versucht er, als Schreibtisch-Agent seinen Beitrag zur Nation zu leisten. Doch lange kann das White House nicht auf ihn verzichten: eine Gruppe von Terroristen bedroht den Präsidenten und das Land. Wer könnte Abhilfe leisten, wenn nicht der ehemalige Special-Forces-Trainierte Mike Banning? Eben. Die über 10.000 globalen Bewertungen (überwiegend positiv) zu „Olympus Has Fallen“ bei Amazon veranschaulichen unsere Meinung: Der Film und die Spannung überzeugen! Schaltet bei einem der genannten Streaming-Anbieter ein und fiebert bei Mike Bannings gefährlicher Mission mit!

„Olympus Has Fallen“ – einer von zwei White-House-Blockbustern

Das Action- und Abenteuer-Genre besticht wie kein zweites, wie unter anderem die Seite Statista veranschaulicht. Doch natürlich ist die ganze Action, trotz seiner Leistung in „300“, „Gesetz der Rache“ und der „Has Fallen“-Reihe, nicht nur Schauspieltalent Gerard Butler vorbehalten. Auch Channing Tatum erweist sich als äußerst talentreich und anpassungsfähig. Er glänzt nicht nur als Romantiker in Filmen wie „Für immer Liebe“ oder als tanzender Verführer in „Magic Mike“, sondern auch als Terror-Bekämpfer in „White House Down“. Letzterer erschien wie „Olympus Has Fallen“ im Jahr 2013, nur kurze Zeit später. Hierbei handelt es sich allemal ebenfalls um einen Action-Tipp, doch verwechselt die zwei bloß nicht miteinander, da sonst die restlichen „Has Fallen“-Filme vermutlich weniger Sinn ergeben.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.