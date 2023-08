VETO Tierschutz: Ist das Unternehmen seriös?

Tierheime sind überfüllt und hoffen auf Spenden. Veto Tierschutz wirbt dafür, europäische Tierschutzorganisationen zu vereinigen. Aber ist das seriös?

Der Schutz unserer tierischen Mitbewohner liegt vielen Menschen am Herzen, doch oft wissen sie nicht, wo sie sich engagieren können oder wie sie effektiv helfen können. Inmitten dieser Problematik wird VETO Tierschutz als eine vielversprechende und vertrauenswürdige Initiative gesehen. Sie ermöglicht es Tierfreunden und Tierfreundinnen, gezielt Projekte zu unterstützen und Spenden für vertrauenswürdige Organisationen zu sammeln, um positive Veränderungen in diesem Bereich zu bewirken. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Seriosität und Glaubwürdigkeit der Plattform, um zu verstehen, wie und ob sie tatsächlich einen Beitrag zur Förderung des Tierschutzes leistet.

Ist VETO Tierschutz seriös?

VETO Tierschutz präsentiert sich als vertrauenswürdige Plattform mit Transparenz, professionellem Design und Kooperationen mit etablierten Tierschutzorganisationen. Auf ihrer Internetseite stellt die Organisation die komplette Satzung ihres Vereins zur Ansicht. Auch die Erfahrungsberichte von Unterstützern und das ordentliche Impressum, sowie die Jahresberichte aus Vorjahren, beweisen die Seriosität. VETO Tierschutz arbeitet mit etablierten Tierschutzorganisationen und Tierheimen zusammen, die bereits einen Ruf für ihre Arbeit und ihre Integrität haben. Durch diese Kooperationen gewährleistet die Plattform, dass Spenden effektiv und sinnvoll eingesetzt werden, um nachhaltige Veränderungen im Tierschutz zu bewirken.



Welche Tierschutzorganisationen sind nicht seriös?

Es gibt viele Fälle von Organisationen, die in der Vergangenheit – auch aufgrund von unklarer Verwendung von Spenden oder fragwürdigen Praktiken – in die Kritik geraten sind. Bei einem Test der Stiftung Warentest aus dem Jahr 2021 wurden insgesamt 38 Organisationen mit dem Schwerpunkt Tierschutz getestet, von denen 15 Tierschützer keine Daten offenlegen wollten. Darunter auch VETO Tierschutz. Das Unternehmen sendete laut der Überprüfung keine Daten oder nahm nicht an dem Test teil. Aber das spricht weder für noch gegen die Seriosität des Unternehmens, denn auch langjährig bekannte Tierschutzorganisationen wie Gut Aiderbichl Deutschland und PETA haben keine Daten gesendet.

Es ist ratsam, auf der Homepage eurer gewählten Organisation zu recherchieren, bevor ihr Geld an diese spendet oder euch engagiert. Genaue Informationen über die Aktivitäten, Finanzen, Zertifizierungen und Bewertungen von Tierschutzorganisationen sollten immer auf der jeweiligen Seite zu finden sein.