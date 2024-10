„Virgin River“ Staffel 6: Endlich steht der Starttermin fest

Die sechste Staffel der Erfolgsserie Virgin River steht ins Haus. Wie es mit der Netflix-Produktion weiter geht und was ihr wissen müsst, lest ihr hier.

Die auf einer Buchreihe basierende Netflix-Serie

Virgin River ist inspiriert von der Buchreihe von Robyn Carr, die ebenfalls die Grundlage für die Netflix-Serie bildet. In der idyllischen Stadt Virgin River, gelegen im nördlichen Kalifornien, strebt Mel (Alexandra Breckenridge) danach, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen und ihre schwierige Vergangenheit hinter sich zu lassen. Sie nimmt eine Anstellung als Krankenschwester und Hebamme in der lokalen Klinik an, die unter der Leitung des ehemaligen Marinearztes Doc Mullins (Tim Matheson) steht.

Robyn Carr: Neubeginn in Virgin River Die Buchvorlage zur Netflix-Serie | Band 1 der Virgin-River-Reihe | 416 Seiten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2024 12:04 Uhr

Die Stadtgemeinschaft ist zwar klein, dafür aber stark verbunden, und Mel knüpft rasch Freundschaften und erfährt Unterstützung von den Bewohnern. Vor der malerischen Kulisse von Virgin River bietet die Serie nicht nur visuelle Schönheit, sondern auch ein berührendes emotionales Erlebnis.

Unsere kino.de Kollegen zeigen euch im Trailer einen ersten Einblick in die sechste Staffel:

Virgin River: Staffel 6 | Offizieller Trailer | Netflix

Starttermin der sechsten Staffel im Dezember

Noch vor kurzer Zeit wurde angenommen, die neue Staffel der romantischen Serie würde erst im nächsten Jahr erscheinen. Nun hat Netflix-CEO Ted Sarandos jedoch angekündigt, dass die Veröffentlichung doch noch 2024 erfolgen wird. Mit dem Erscheinen des neuen Trailers steht fest: Die sechste Staffel von „Virgin River“ wird in Deutschland ab Donnerstag, den 19. Dezember 2024 auf Netflix verfügbar sein. An diesem Tag werden alle zehn Episoden gleichzeitig veröffentlicht, sodass ihr nicht auf eine spätere zweite Hälfte der Staffel warten müsst.

Trotz Verzögerungen startet die Staffel im Dezember

Im Frühjahr dieses Jahres wurde berichtet, dass die Dreharbeiten zur sechsten Staffel wegen ungünstiger Wetterbedingungen am Drehort Vancouver ins Stocken geraten seien. Daher ging man ursprünglich davon aus, dass die neue Staffel erst im Jahr 2025 erscheinen würde. Hinter den Kulissen wurde jedoch offenbar intensiv gearbeitet, sodass Netflix nun doch den geplanten Zeitrahmen einhalten und die romantische Serie im Dezember 2024 fortsetzen kann. Seit 2019 erscheint jährlich eine neue Staffel der erfolgreichen Serie auf dem Streamingdienst.

Der Cast der sechsten Staffel von Virgin River

In der nächsten Staffel dürfen sich die Zuschauer erneut auf vertraute Gesichter freuen. Neben den Hauptdarstellern Alexandra Breckenridge und Martin Henderson werden außerdem folgende Schauspielerinnen und Schauspieler zu sehen sein: Tim Matheson, Annette O’Toole, Colin Lawrence, Benjamin Hollingsworth, Zibby Allen, Sarah Dugdale, Marco Grazzini, Kai Bradbury und Kandyse McClure.

Das passiert in der sechsten Staffel von Virgin River

+++ Achtung: Es folgen Spoiler zur fünften Staffel der Serie! +++

Nachdem Mel und Jack am Ende der vierten Staffel Charmains (Lauren Hammersley) Netz aus Lügen enttarnten, kam ans Licht, dass Jack nicht der Vater der Zwillinge ist. In der fünften Staffel wurde schließlich das Rätsel um den wahren Vater gelüftet: Es handelt sich um den totgeglaubten Drogenboss Calvin, der die Kinder mit Charmain gezeugt hat! Doch während dieses Geheimnis nun aufgedeckt ist, stellt Staffel sechs die Bewohner von Virgin River vor völlig neue Herausforderungen.

Martin Henderson als Jack und Alexandra Breckenridge als Mel in der sechsten Staffel. (© Netflix)

Der Trailer gibt einen ersten Einblick in die mit Spannung erwartete Hochzeit von Jack und Mel, die zweifellos den Höhepunkt der sechsten Staffel darstellen dürfte. Zudem dürfen sich die Zuschauer auf eine Fülle emotionaler Augenblicke, überraschender Enthüllungen und komplexer Liebesdreiecke freuen. Auch eine Reise in die Vergangenheit ist Teil der neuen Staffel: Sie wird das Publikum in die 70er Jahre zurückversetzen und dabei das Leben von Mels Vater im Virgin River jener Zeit beleuchten.

Colin Lawrence als John alias Preacher und Kandyse McClure als Kaia. (© Netflix)

Zudem werdet ihr Preacher und Kaia zusammen sehen, Denny und Lizzie, die bald Eltern ihres ersten Kindes werden, Cameron und Muriel, die die Folgen des Finales der fünften Staffel bewältigen müssen, Doc und Hope, die sich mit der klinischen Studie beschäftigen, sowie Brie und Mike, die anscheinend noch ein Paar sind, ebenso wie Brady und Lark.

Kai Bradbury als Denny und Sarah Dugdale als Lizzie. (© Netflix)

