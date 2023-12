Warhammer 40K: Rogue Trader - Alle Begleiter finden & Romanzen eingehen

Im klassischen Rollenspiel Warhammer 40K: Rogue Trader benötigt ihr tatkräftige Unterstützung, um gegen Heerscharen von Feinden bestehen zu können. Gut also, dass ihr im Laufe des Spiels bis zu zehn Begleiter um euch versammeln könnt, die ihre Waffen für euch sprechen lassen. Welche Gefährten das sind, wo ihr sie findet und welche Fähigkeiten sie mit sich bringen, erfahrt ihr hier.

Die Begleiter

In Warhammer 40K: Rogue Trader könnt ihr insgesamt zehn Begleiter einsammeln, die ihr an Bord eures Raumschiffs auch allesamt besser kennenlernen dürft. So lassen sich nicht nur spannende Gespräche über die Hintergründe der Charaktere führen, es können auch Beziehungen verbessert und Romanzen geführt werden.

Verlasst ihr euren Kreuzer, könnt ihr maximal fünf Gefährten mit auf die Reise nehmen. Diejenigen Gefährten, die an Bord bleiben, erzielen dennoch Fortschritte. So seid ihr nicht gezwungen, einen oder mehrere Charaktere auf Dauer zu vernachlässigen, weil sie in Anbetracht ihres Levels schlichtweg nicht mithalten können. Im Folgenden stellen wir euch sämtliche Begleiter näher vor, verraten euch deren Fundorte und ob ihr eine Beziehung mit ihnen starten könnt.

Truchsess Abelard

Truchsess schließt sich euch bereits im Prolog an. (© Screenshot GIGA)

Herkunft: Todeswelt



Todeswelt Doktrin: Krieger

Krieger Gesinnung: Benevolentia (Glaube an den Wert des menschlichen Lebens und der Freiheit)

Benevolentia (Glaube an den Wert des menschlichen Lebens und der Freiheit) Fundort: Prolog

Prolog Romanze: Nein

Truchsess Abelard war ein treuer Diener der Freihändlerin Theodora von Valancius und sieht es als seine Pflicht an, nun euch bestmöglich den Rücken zu stärken. Er stellt eine besondere Bereicherung dar, wenn es zum direkten Zweikampf kommt. Seinen Feinden begegnet er gerne mit einem Kettenschwert.

Ihr trefft Truchsess Abelard bereits bei der Prolog-Quest „Durch das Recht des Blutes“ an und dürft ihn recht zügig in euer Team aufnehmen.

Idira Tlass

Idira wird automatisch im Rahmen des Prologs rekrutiert. (© Screenshot GIGA)

Herkunft: Todeswelt

Todeswelt Doktrin: Agent

Agent Gesinnung: Haereticus (Hingabe zur Verderbnis und den Makel des Warp)

Haereticus (Hingabe zur Verderbnis und den Makel des Warp) Fundort: Prolog

Prolog Romanze: Nein

Idira stand als psionische Seherin im Dienst der Freihändlerin Theodora von Valancius. Ihre Zauberkräfte und ihre Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken, fordern allerdings ihren Tribut, der ihren klaren Verstand stets auf die Probe stellt. Gibt sie sich der Verderbnis hin, drohen unvorhersehbare Gefahren für euch und eure Crew.

Idira Tlaas schließt sich euch automatisch im Rahmen der Prolog-Quest „Durch das Recht des Blutes“ an.

Schwester Argenta

Argenta begegnet ihr auch bereits im Prolog. (© Screenshot GIGA)

Herkunft: Todeswelt

Todeswelt Doktrin: Scharfschütze

Scharfschütze Gesinnung: Imperialis (Der Glaube an die Heiligkeit und Unfehlbarkeit der Imperium-Gesetze)

Imperialis (Der Glaube an die Heiligkeit und Unfehlbarkeit der Imperium-Gesetze) Fundort: Prolog

Prolog Romanze: Nein

Schwester Argenta gehört dem berühmten Orden der Adepta Sororitas an. So heilig wie das Gebet ist ihr sonst nur der Kampf für das Imperium, in den sie sich mit dem Bolter „Ewiger Mut“ stürzt. Weshalb sie gerade euch im Kampf beistehen möchte, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Nachdem ihr Truchsess und Idira in eure Gruppe aufgenommen habt, schließt sich euch auch Schwester Argenta im Laufe der Quest „Durch das Recht des Blutes“ an.

Cassia Orsellio

Cassia trefft ihr auf Eurac V an. (© Screenshot GIGA)

Herkunft: Unbekannt

Unbekannt Doktrin: Offizier

Offizier Gesinnung: Imperialis (Der Glaube an die Heiligkeit und Unfehlbarkeit der Imperium-Gesetze)

Imperialis (Der Glaube an die Heiligkeit und Unfehlbarkeit der Imperium-Gesetze) Fundort: Eurac V

Eurac V Romanze: Ja

Über Cassia ist nur wenig bekannt. Nur soviel: Cassia gehört dem Haus Orsellio an, welches sich seit Jahrhunderten der Erkundung des dunklen Unbekannten verschrieben hat. Wo sie geboren wurde, ist unbekannt. Allerdings hat sie die meiste Zeit auf Eurac V verbracht, wo sie in Astrografie und Numerologie unterrichtet wurde, weshalb sie eine einzigartige Navigatorin für euer Raumschiff darstellt. Im Kampf ist es ihre Aufgabe, eure Gruppe mit Buffs zu stärken.

Folgt der Kapitel 1-Quest „Geheimnisse der Navis Nobilite“, um Cassia Orsellio in eure Gruppe aufzunehmen. Ihr könnt sie im Rahmen der Mission nicht verpassen. Habt ihr sie in euren Trupp aufgenommen, schließt ihr auch den Auftrag „Der Wegweiser“ ab.

Pasqal Haneumann

Pasqal befindet sich auf Rykad Minoris. (© Screenshot GIGA)

Herkunft: Todeswelt

Todeswelt Doktrin: Agent

Agent Gesinnung: Imperialis (Der Glaube an die Heiligkeit und Unfehlbarkeit der Imperium-Gesetze)

Imperialis (Der Glaube an die Heiligkeit und Unfehlbarkeit der Imperium-Gesetze) Fundort: Auf Rykad Minoris im Raumhafen

Auf Rykad Minoris im Raumhafen Romanze: Nein

Pasqal gehört den Adeptus Mechanicus an, die sich dem Glauben an den Maschinengott verschrieben haben und Vorreiter im Gebiet technologischer Forschung sind. Als ehemaliger Explorant war es seine Aufgabe, verlorenes, uraltes Wissen zu bergen. In der Hoffnung, seinen ehemaligen Mentor zu finden, schließt er sich euch an. Im Kampf kann er sowohl eine Nahkampf-, als auch eine Fernkampfwaffe mit sich führen und ohne Wechsel einsetzen.

Pasqal Haneumann befindet sich auf Rykad Minoris und hält sich dort im Raumhafen auf. Im Rahmen der Hauptquest „Suche nach Ärger“ begegnet ihr dem Maschinenseher im Raumhafen. Durch seine Rekrutierung schließt ihr den Auftrag „Maschinengeisthüter“ ab.

Heinrix van Calox

Heinrix hält sich in Rykad Minoris auf. (© Screenshot GIGA)

Herkunft: Todeswelt

Todeswelt Doktrin: Krieger

Krieger Gesinnung: Imperialis (Der Glaube an die Heiligkeit und Unfehlbarkeit der Imperium-Gesetze)

Imperialis (Der Glaube an die Heiligkeit und Unfehlbarkeit der Imperium-Gesetze) Fundort: Auf Rykad Minoris in „Elektrodynamisches Cenobium“

Auf Rykad Minoris in „Elektrodynamisches Cenobium“ Romanze: Ja

Heinrix von Calox ist die Rechte Hand eines Großinquisitors und hat sich dem Kampf gegen alle Feinde der Menschheit verschrieben. Durch ein verstörendes Ereignis in seiner Kindheit entdeckte er seine psionischen Fähigkeiten. Neben beachtlichen Nahkampffähigkeiten ist Heinrix in der Lage seine Feinde zu entzünden.

Geht der Kapitel 1-Quest „Suche nach Ärger“ nach und haltet euch im elektrodynamischen Cenobium nach dem langen Flur links. Hier könnt ihr eine Tür öffnen, hinter der sich Heinrix aufhält.

Jae Heydari

Jae könnt ihr auf Footfall einen Besuch abstatten. (© Screenshot GIGA)

Herkunft: Todeswelt

Todeswelt Doktrin: Offizier

Offizier Gesinnung: Benevolentia (Glaube an den Wert des menschlichen Lebens und der Freiheit)

Benevolentia (Glaube an den Wert des menschlichen Lebens und der Freiheit) Fundort: Auf Footfall bei den Schattenquartieren in Adeptus Amasecus



Auf Footfall bei den Schattenquartieren in Adeptus Amasecus Romanze: Ja

Die Schmugglerkönigin Jae Heydari dient unter dem Verbrechersyndikat der Kasballica und ist eine ausgezeichnete Händlerin, weshalb es ihr auch ein Anliegen ist, an eine Handelslizenz zu gelangen. Im Kampf verlässt sich Jae auf ihre Pistolen, was sie vor allem auf kurze Reichweite gefährlich macht.

Jae Heydari trefft ihr bei der Kapitel 2-Quest „Hand des Hungers“ auf Footfall an. Nach eurer ersten Begegnung mit der Schmugglerin hält sie sich in der Bar Adeptus Amasecus in den Schattenquartieren auf. Tut ihr euch mit ihr zusammen, erhaltet ihr den Auftrag „Gesucht in Footfall“.

Yrliet Lanaevyss

Yrliet hält sich auf dem Planeten Janus auf. (© Screenshot GIGA)

Herkunft: Leerengeborener

Leerengeborener Doktrin: Agent

Agent Gesinnung: Keine

Keine Fundort: Im System Telikos Epsilon auf dem Planeten Janus beim Anwesen von Gouverneurin Vyatt

Im System Telikos Epsilon auf dem Planeten Janus beim Anwesen von Gouverneurin Vyatt Romanze: Ja

Yrliet gehört den Aeldari (später bekannt als Eldar) an, was sie nicht selten zum Feind des Imperiums macht. Als Freihändler steht es euch allerdings frei, Bekannt- und Freundschaften mit anderen Spezies einzugehen. Yrliet ist jedenfalls bereit sich euch anzuschließen, um den Untergang des Sternenschiffs zu ergründen, ist

Ihr begegnet Yrliet Lanaevyss in der Kapitel 2-Quest „Der Demiurg“ oder durch den Auftrag „Der Adjutant des Gouverneurs“. Reist dazu zum „Telikos Epsilon“-System und landet auf dem Planeten Janus auf dem Anwesen von Gouverneurin Vyatt. Sucht sie dort nach dem Gespräch mit der Gouverneurin am Hof auf.

Des Weiteren gibt es noch zwei weitere Begleiter, die sich eurer Reise anschließen können. Sobald wir sie angetroffen haben, geben wir euch hier alle Infos.