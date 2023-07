Auf manchen „Boarding“-Pässen für Flugreisen in die USA ist der Vermerk „SSSS“ unten rechts abgedruckt. Was bedeuten diese 4 Buchstaben auf dem Flug-Ticket? Ist die Einreise gefährdet?

Manchmal sind die Buchstaben auch handschriftlich auf dem Ticket eingetragen. Auf den ersten Blick fallen die 4 „S“ vielleicht gar nicht auf. Wer jedoch das „SSSS“ auf dem Boarding-Pass findet, muss mit einigem Mehraufwand vor seiner Flugreise in die Vereinigten Staaten rechnen.

Was bedeutet „SSSS“ auf der Bordkarte? Kein Online-Check-in und mehr

Die Buchstaben sind die Abkürzung für „Secondary Security Screening Selection“. Es handelt sich um eine erweiterte Sicherheitskontrolle, die auf Flugreisende mit diesem Vermerk auf dem Flug-Ticket zukommt. Diese Maßnahmen wurden als Folge der Anschläge vom 11. September 2001 eingeführt. Findet man das „SSSS“ auf seiner Bordkarte, gilt man als auffälliger Reisender. Das kann verschiedene Ursachen haben. Seht ihr die Buchstaben auf dem Ticket, müsst ihr aber nicht sofort Sorge haben, dass euch die Einreise verwehrt wird. Ihr müsst euch aber zumindest auf einen intensiveren Sicherheits-Check einstellen. Diese Folgen hat das „SSSS“ auf dem Ticket:

Ein Online-Check-in für den Flug ist nicht möglich, man muss also vor Ort am Schalter persönlich für den Flug einchecken.

für den Flug ist nicht möglich, man muss also vor Ort am Schalter persönlich für den Flug einchecken. Falls der Web-Check-in klappt, lässt sich das Ticket nicht ausdrucken und man muss es persönlich am Schalter abholen.

und man muss es persönlich am Schalter abholen. Das Gepäck muss ebenfalls direkt und persönlich an einem Schalter abgegeben werden.

muss ebenfalls direkt und persönlich an einem Schalter abgegeben werden. Das Handgepäck wird gründlicher untersucht , etwa, indem es komplett ausgeräumt werden muss.

, etwa, indem es komplett ausgeräumt werden muss. Es werden Abstriche für Sprengstofftests gemacht, zum Beispiel an den Händen oder Schuhen.

gemacht, zum Beispiel an den Händen oder Schuhen. Man muss verschiedene Fragen zur anstehenden USA-Reise sowie zu vergangenen Flügen in die Staaten beantworten.

Meistens wird man nicht in einen gesonderten Bereich am Flughafen abgeführt. Die Kontrollen finden also auch am Gate statt. Ist beim erweiterten Check alles in Ordnung, bekommt man einen Stempel als Bestätigung auf sein Flug-Ticket und kann den Flug wie geplant antreten.

„SSSS“ auf der Bordkarte: Das könnten die Gründe sein

Die Angabe auf dem „Boarding“-Pass wird durch die „Homeland Security“ vergeben. Offiziell geschieht das per Zufallsprinzip. Dabei wird man normalerweise nicht manuell gecheckt und ausgewählt, sondern anhand von Kriterien durch einen Algorithmus, der Flugbuchungen überprüft. Genaue Bedingungen, um als verdächtiger Reisender eingestuft zu werden sind nicht bekannt. Es gibt aber viele Erfahrungsberichte für entsprechende Gründe, etwa hier. Das können unter anderem folgende Ursachen sein:

Man hat einen ähnlich klingenden Namen wie ein Terror-Verdächtiger oder jemand aus dem Umkreis.

wie ein Terror-Verdächtiger oder jemand aus dem Umkreis. Es gab in der Vergangenheit bereits Auffälligkeiten , etwa weil man auf einem früheren Flug randaliert hat.

, etwa weil man auf einem früheren Flug randaliert hat. Die Einreise in die USA wurde bereits früher einmal verweigert oder es gab zumindest Probleme.

oder es gab zumindest Probleme. Es wird ein Flug-Ticket ohne Rückreise genutzt.

genutzt. Das Rückreiseland weicht vom Einreiseland ab.

ab. Die Ein- oder Weiterreise erfolgt aus einem oder in ein verdächtiges Land .

. Das Flug-Ticket wurde bar bezahlt .

. Das Ticket wurde nicht in eigenem Namen gekauft und bezahlt.

gekauft und bezahlt. Bei der Ticketbuchung oder dem ESTA-Antrag gibt es Daten, die nicht mit den Angaben im Reisepass übereinstimmen. Dabei kann es sich auch um bloße Zahlendreher handeln.

handeln. Das Ticket wurde erst am Tag der Reise gekauft.

Bei einigen Passagieren taucht der Eintrag „SSSS“ nur bei einer Reise auf, andere Fluggäste bekommen den Vermerk hingegen immer. Wer regelmäßig unberechtigterweise als verdächtige Person eingestuft wird, kann am „DHS Traveller Redress Inquiry“-Programm teilnehmen und den „SSSS“-Status möglicherweise dauerhaft loswerden (mehr dazu).

Fazit: In der Regel muss man sich keine Sorgen machen, wenn der Eintrag auf dem Boarding-Pass zu abgedruckt ist. Man muss sich lediglich auf eine etwas umfangreichere Sicherheitskontrolle einstellen und gegebenenfalls einige zusätzliche Fragen zur Reise beantworten. Es sollte also am Flughafen etwas mehr Zeit eingeplant werden. Alleine der „SSSS“-Vermerk ist aber kein Grund, dass die Einreise in die USA verweigert wird.

