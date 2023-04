Der Earth Day ist ein internationaler Aktionstag, der in über 190 Ländern abgehalten wird. Was es mit dem Tag auf sich hat, erklären wir bei GIGA.

Der Earth Day oder Tag der Erde, wie er hierzulande heißt, ist ein weltweiter Aktionstag, der jedes Jahr am 22. April stattfindet. Sinn und Zweck des Tages ist es, die Achtsamkeit für den Umwelt- und Klimaschutz zu stärken. Um das zu erreichen, bieten zahlreiche Schulen, Universitäten und Umweltschutzorganisationen im ganzen Land ein buntes Programm mit Vorträgen und Mitmachaktionen an.

Earth Day: Wo kommt er her?

Seinen Ursprung hat der Earth Day in den Vereinigten Staaten. Inspiriert vom Arbor Day, dem amerikanischen Tag des Baumes, initiierte der demokratische US-Senator Gaylord Nelson im Jahr 1970 einen amerika-weiten Aktionstag an Schulen und Universitäten, an dem die Amerikaner*innen über die Probleme der Umweltverschmutzung nachdenken sollten. Im Laufe der Jahre entwickelte sich der Tag zu einem festen Bestandteil der US-Kultur. Bis sich der Earth Day jedoch zu einem internationalen Tag entwickelte, dauert es noch rund 20 Jahre. Ausgehend von Kanada gründeten sich in den 1990er-Jahren weltweit Earth Day-Gruppen, die den Aktionstag in ihren Ländern initiieren. Mittlerweile wird der Tag bereits in mehr als 190 Ländern abgehalten.

Earth Day: Wann findet er statt und warum an diesem Tag?

Der Tag der Erde findet jedes Jahr am 22. April statt. Dass die Wahl auf genau dieses Datum fiel, hatte in erster Linie praktische Gründe. Da der Aktionstag zum größten Teil an Universitäten stattfinden sollte, wollte man ein Datum wählen, an dem möglichst viele Studenten teilnehmen, was in Ferien- und Prüfungszeiten eher schwierig ist. Daher fiel die Wahl auf einen Tag am Anfang des Sommersemesters, das in den USA traditionell Mitte April beginnt. Dass die Wahl schließlich exakt auf den 22. April fiel, hat jedoch noch einen anderen Grund. Der Erfinder des Arbor Days, der 1902 verstorbenen Politiker Julius Sterling Morton, hatte an diesem Tag Geburtstag und Nelson und sein Team wollten ihn auf diese Weise ehren.

Nicht verwechseln: Earth Day und Earth Hour

Parallel zu Earth Day findet seit 2007 auch ein Earth Hour statt. Das Ziel der beiden Tage ist zwar ähnlich, beide wollen das Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz fördern, unterscheiden sich jedoch ganz enorm. Der Earth Day ist eine (mindestens) eintägige Veranstaltung ist, die von zahlreichen Vorträgen und Aktionen begleitet wird. Ganz anders die Earth Hour, die tatsächlich nur eine Stunde dauert. Jedes Jahr an einem Tag im März wird hier zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr dazu aufgerufen das Licht auszuschalten und an die Erde zu denken.

Der Tag der Erde in Deutschland

Im Jahr 1990 fand in Kassel der erste deutsche Earth Day statt. Mittlerweile koordiniert der Earth Day International Deutsche Komitee e.V. deutschlandweit Aktionen zum Tag der Erde. Der Hotspot der deutschen Earth Day-Bewegung ist aber nach wie vor Kassel, wo der sich der Aktionstag mittlerweile zu einem mehrtägigen Umwelt- und Kulturfest gewandelt hat.

Da Umwelt-und Klimaschutz eine sehr große und weitläufige Angelegenheit ist, steht jedes Jahr im Zeichen eines bestimmten Themas. Dieses kann sich jedoch von Land zu Land unterscheiden. So hatte der internationale Earth Day 2021 das Thema „Restore our Earth“, während der deutsche Tag der Erde unter der Maxime „Jeder Bissen zählt. Schütze was du isst – schütze unsere Erde. Lebe bewusst und nachhaltig. Bio, Regional, Fair“ verlief.

Seit 1996 stehen die Aktionstage hierzulande unter einem eigenen Motto. Wir habe euch die Themen der letzten zehn Jahre aufgelistet:

2012: Wahre die Schätze unserer Erde! Mobilise the Earth.



Wahre die Schätze unserer Erde! Mobilise the Earth. 2013: Grünes Geld Fairhandeln: Verantwortung leben

Grünes Geld Fairhandeln: Verantwortung leben 2014: Lebensader Flüsse – aktiv schützen, stärken, Vielfalt bewahren

Lebensader Flüsse – aktiv schützen, stärken, Vielfalt bewahren 2015: Cradle to Cradle – Nie wieder Müll. Heute Abfall, morgen Nährstoff.

Cradle to Cradle – Nie wieder Müll. Heute Abfall, morgen Nährstoff. 2016: Mein Essen verändert die Welt! Bewusst genießen, bio, regional, fair

Mein Essen verändert die Welt! Bewusst genießen, bio, regional, fair 2017: Green IT für’s Klima: Unsere Kommunikation wird grüner!

Green IT für’s Klima: Unsere Kommunikation wird grüner! 2018: Nachhaltige Mobilität hat Zukunft: Tempo für die lebenswerte Verkehrswende

Nachhaltige Mobilität hat Zukunft: Tempo für die lebenswerte Verkehrswende 2019: Rettet die Arten – Vielfalt schützen

Rettet die Arten – Vielfalt schützen 2020: StadtNatur – vernetzt, klimaaktiv, lebenswert – lasst die Stadt blühen!

StadtNatur – vernetzt, klimaaktiv, lebenswert – lasst die Stadt blühen! 2021: Jeder Bissen zählt, schütze was du isst – schütze unsere Erde. Lebe bewusst und nachhaltig. Bio, Regional, Fair.

Auch große Tech-Konzerne wie Apple engagieren sich für den Umweltschutz am Earth Day.

