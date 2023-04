Was ist die Mehrwertsteuer? Wer muss sie zahlen und wie wird der Begriff verwendet? Bei uns erfahrt ihr alles Wichtige rund um das Thema Mehrwertsteuer.

Die Abkürzung für Mehrwertsteuer lautet „MwSt.“ und bezeichnet eine Steuer auf den Verkauf von Waren und Dienstleistungen. Sie wird in der Regel vom Verkäufer auf den Endpreis aufgeschlagen und vom Käufer bezahlt. Derzeit beträgt die Mehrwertsteuer in Deutschland 19 %, es gibt jedoch auch reduzierte Steuersätze von 7 % und sogar 0 % für bestimmte Produkte und Dienstleistungen.

Ob mit oder ohne Mehrwertsteuer, Geldsparen ist nicht immer einfach. Im Video haben wir ein paar Tipps für euch.

Abkürzung des Begriffs „Mehrwertsteuer“

Die Abkürzung „MwSt.“ steht für „Mehrwertsteuer“ und wird häufig verwendet, um die Steuer auf Dokumenten wie Rechnungen oder Quittungen zu kennzeichnen. Die Verwendung der Abkürzung erleichtert die Kommunikation zwischen Unternehmen und Behörden sowie zwischen Unternehmen und Kunden. Außerdem spart sie Platz auf Dokumenten und erhöht die Lesbarkeit. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Abkürzung nicht in allen Kontexten verwendet werden sollte, insbesondere in offiziellen Dokumenten wie Steuererklärungen oder Verträgen. In solchen Fällen ist es ratsam, den Begriff „Mehrwertsteuer“ in voller Länge zu verwenden, um Missverständnisse oder Fehlinterpretationen zu vermeiden.

Hier findet ihr einige Beispiele wie ihr die Abkürzung „MwSt.“ verwenden könnt:

Auf einer Rechnung: Gesamtbetrag inkl. MwSt. = 119,00 €

In einer Produktbeschreibung: Unser neues Produkt kostet nur 49,99 € zzgl. MwSt.

Auf einem Kassenbon: Summe: 20,00 €, davon MwSt.: 3,80 €

In einem Geschäftsbrief: Wir bestätigen den Empfang Ihrer Zahlung über 500 € inkl. MwSt.

Auf einer Website: Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. und zuzüglich Versandkosten.

Wie funktioniert die Mehrwertsteuer?

Die Mehrwertsteuer wird auf jeder Stufe des Verkaufsprozesses erhoben, angefangen bei der Herstellung eines Produkts bis hin zum Verkauf an den Endkunden. Jeder Händler oder Dienstleister, der in Deutschland Waren oder Dienstleistungen verkauft, muss die Mehrwertsteuer an das Finanzamt abführen. Unternehmen können sich jedoch die von ihnen gezahlte MwSt. als Vorsteuer vom Finanzamt erstatten lassen. Wir zeigen euch, wie ihr die Mehrwertsteuer in Excel ermitteln könnt.

Wer muss die Mehrwertsteuer zahlen?

Die Mehrwertsteuer wird letztendlich vom Endkunden bezahlt, da sie in den Endpreis eingerechnet ist. In einigen Fällen müssen jedoch auch Unternehmen die Mehrwertsteuer direkt an das Finanzamt abführen, zum Beispiel wenn sie Waren aus dem Ausland importieren oder innerhalb der EU Dienstleistungen erbringen. Unternehmen, die unterhalb einer bestimmten Umsatzgrenze liegen, sind von der Pflicht zur Abführung der MwSt. befreit.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.