Wie seriös ist Lifeplus? – Erfahrungen und Bewertungen

Lifeplus vertreibt Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte online und über selbstständige Lifeplus-Partner. Wie seriös das Netzwerkmarketing-Unternehmen ist, prüfen wir hier auf GIGA.

Was steckt hinter Lifeplus?

Lifeplus vermarktet seine Produkte sowohl im Internet als auch über das sogenannte Empfehlungsmarketing, wie es zum Beispiel von Tupperware bekannt ist. Da euch die Produkte so häufig nur von Laien angeboten werden, stellt sich die Frage, wie seriös und sicher die Angebote des Unternehmens sind.

Lifeplus Produkte: Bewertungen der Verbraucherzentrale

Die Verbraucherzentrale hat sich auf ihrer Plattform „Klartext Nahrungsergänzung“ bereits mehrfach mit dem Unternehmen auseinandergesetzt. Demnach überschreiten viele Produkte die Höchstmengen-Empfehlungen für Vitamine und Mineralstoffe. Darüber hinaus wirbt der Anbieter mit natürlichen Zutaten, viele Inhaltsstoffe werden jedoch häufig nur in komplizierten Verfahren synthetisiert oder im Labor hergestellt.

Ebenfalls problematisch sieht die Verbraucherzentrale die Art und Weise, wie Lifeplus die Produkte vertreibt. Die Verkäufer sind häufig nur Laien und dürfen somit keine medizinische Beratung geben. Wirbt ein Verkäufer damit, dass die Produkte Krankheiten heilen oder lindern, ist das sogar gegen das Gesetz. Da die Verkäufer jedoch selbstständig arbeiten, können genaue Aussagen nur schwer durch den Konzern überprüft werden. Wichtig: Bei gesundheitlichen Problemen solltet ihr immer zuerst einen Arzt aufsuchen, dieser kann euch korrekt beraten und empfiehlt euch gegebenenfalls die richtigen Produkte.

Lifeplus Bewertung: Erfahrungen anderer Nutzer

Bei der Bewertungsplattform Trustpilot kommt Lifeplus auf 4,7 von 5 Sternen. 92 Prozent der Nutzer bewerten das Unternehmen mit „Hervorragend“ – nur 6 Prozent hingegen mit „Ungenügend“ (Stand November 2024). Interessant ist, dass nahezu keine Bewertungen in den Bereich zwischen zwei und vier Sternen fallen. Viele Nutzer zeigen sich absolut begeistert von den Produkten und verteidigen diese gegen negative Kritiken, andere sprechen von Abzocke und berichten von verschiedenen Nebeneffekten. Auffällig bei den positiven Kommentaren ist vor allem, dass vermehrt die gleichen vermeintlichen Vorteile angepriesen werden. So wird in vielen Bewertungen beispielsweise eine „hohe Bioverfügbarkeit der Produkte“ gelobt oder die „Ethik“ der Firma hervorgehoben.

Wer die Bewertungen auf Trustpilot zurate zieht, sollte bedenken, dass die Vertreibenden von Lifeplus-Produkten durch das Empfehlungsmarketing ein direktes Interesse daran haben, dass Lifeplus gute Internet-Bewertungen erhält. Der Zuverlässigkeit der Bewertungen sollte deshalb mit einem gesunden Maß an Skepsis begegnet werden. Wir empfehlen euch, auf die Hinweise der Verbraucherzentrale zu achten und Nahrungsergänzungsmittel nur nach Absprache mit medizinischem Fachpersonal einzunehmen.

