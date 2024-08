Winnetou-Reihenfolge: Alle Westernfilme im Überblick

Der beliebte Häuptling von Karl May hat schon so einige Schätze gefunden. Hier erfahrt ihr die richtige Reihenfolge der „Winnetou“-Filme.

Wenn etwas das Western-Genre neben anderen großen Filmreihen stark geprägt hat, dann sicherlich die „Winnetou“-Reihe. Mit den zahlreichen Verfilmungen aus den 60er-Jahren begeisterten die Werke ein breites Publikum und haben heutzutage einen Kultstatus erreicht. Die Geschichte über Winnetou und seinen Blutsbruder Old Shatterhand stammt dabei aus der Feder von Schriftsteller Karl May, der ebenfalls der Handlung aller Verfilmungen durch seine Bücher ihren Weg wies.

Durch den Erfolg der Reihe gab es natürlich auch zahlreiche Neuverfilmungen und Musicals, welche die Geschichten von May neu interpretierten. In welcher Reihenfolge ihr alle Verfilmungen des Häuptlings anschauen solltet, erfahrt ihr hier.



Die „Winnetou“-Filme aus den 60-ern in der richtigen Reihenfolge nach Erscheinung

Die wohl beliebtesten Werke der „Winnetou“-Reihe sind neben den Büchern von Karl May wohl die Verfilmungen aus den 60er-Jahren. Jedoch sind sich die Fans bei diesen Werken über die Reihenfolge der Handlung noch nie richtig einig geworden.

Wenn ihr keinen großen Wert darauf legt, die Geschichte von Winnetou in der richtigen Chronologie zu erleben, könnt ihr die Filme ruhig in der Reihenfolge nach der Veröffentlichung schauen. Fast alle Werke der „Winnetou“-Reihe findet ihr bei Amazon Prime Video.



Karl May - Gesamtbox [Blu-ray] enthält 16 Filme inkl. Winnetou I-III | HD Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2024 13:16 Uhr

Die „Winnetou“-Filme aus den 60-ern in der richtigen Reihenfolge nach den Romanen

Bei der Reihenfolge der „Winnetou“-Filme nach den Romanvorlagen wird es etwas knifflig. Zuerst solltet ihr beachten, dass der Film „Old Surehand, 1. Teil“ eigentlich 1966 fortgesetzt werden sollte, aber nie verwirklicht wurde.

Bei der Chronologie der Filme sind sich die Fans bis heute leicht uneinig, jedoch gibt es in den Werken einige Hinweise auf die richtige Reihenfolge der einzelnen Teile. So spielt „Der Schatz im Silbersee“ später als „Winnetou I“ und kann somit später geschaut werden. Auch gibt es Hinweise darauf, dass sich „Winnetou und sein Freund Old Firehand“ vor „Winnetou I“ ansiedelt. „Winnetou III“ stellt ganz klar das Ende der Reihe dar.

Die Reihenfolge der „Winnetou“-Neuverfilmungen

Im Jahr 2016 erschien ein dreiteiliger Fernsehfilm, der als Reihe zusammengefasst „Winnetou – Der Mythos lebt“ (2016) genannt wurde. Die drei einzelnen Filme basieren auf den früheren Werken von Karl May und erzählen die Geschichte größtenteils originalgetreu. Alle Teile findet ihr beim Streaming-Anbieter Amazon Prime Video. Die Filme solltet ihr in der nachfolgenden Reihenfolge schauen, da ihr sonst einige Handlungspunkte nicht verstehen oder verpassen könntet.



Die „Winnetou“-Musical-Verfilmung

Basierend auf dem Musical „Kleiner Häuptling Winnetou“, das im Jahr 2013 und 2014 aufgeführt wurde, ist im Jahr 2022 ein neuer Film über den Häuptling Winnetou entwickelt worden. Die Handlung richtet sich eher an ein jüngeres Publikum und erzählt die Geschichte des kleineren Winnetous und dessen erste Erfolge bei seinem Stamm. Den Film könnt ihr bei Amazon Prime Video anschauen.

„Der junge Häuptling Winnetou“ (2022): Hier bei Prime Video anschauen.

Was war der erste „Winnetou“-Film?

Der erste je gedrehte „Winnetou“-Film ist „Der Schatz im Silbersee“ (1962). Dieser repräsentiert nach den Romanvorlagen jedoch nicht den Anfang der Handlung. Über die ganze Chronologie sind sich die Fans bis heute nicht ganz einig, jedoch ist der Film grob nach „Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten“ (1968) einzuordnen.



