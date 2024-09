Your Name: Diese echten Orte in Japan stecken voller Emotion für Anime-Fans

Die bezaubernden Orte in „Your Name“ sind der Realität nachempfunden. Hier könnt ihr einen Blick auf sie werfen – doch es könnte emotional werden.

Der Anime-Film „Your Name“ ist einer der erfolgreichsten aller Zeiten. Und das verwundert kaum: Die emotionale Geschichte in Verbindung mit wunderschönen Animationen verzauberte Zuschauerinnen und Zuschauer rund um den Globus. Da die Geschichte in Japan spielt, sind fast alle Locations, in denen wir Taki und Mitsuha sehen, realen Orten nachempfunden.

„Your Name“: Die echten Locations in Japan

Einen Großteil der Orte in „Your Name“ gibt es tatsächlich. Manche von ihnen sind sogar zu echten Touristenattraktionen geworden. Die Bloggerin „Oktaku in Japan“ hat sich auf die Reise begeben, um die wichtigsten Locations aus dem Film zu besuchen und dabei interessante Fotos geschossen.

Yotsuya Station

Ein Eingang zur Yotsuya Station, wie ihr ihn euch auf Google Maps anschauen könnt. (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Die Yotsuya Station in Shinjuku in Tokio gehört zu den Orten, die euch aus dem Film sicherlich bekannt sind. Ihr könnt ihn auch auf Google Maps anschauen. Der Bahnhof diente als Treffpunkt für Takis und Okuderas erstes Date.

Suga Schrein Treppe

Die Treppe zum Suga Schrein erkennt ihr am markanten roten Geländer. (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Nicht weit von der Yotsuya Station entfernt befindet sich eine weitere ikonische Kulisse des Films. Die Treppen zum Suga Schrein haben sich nach Ende des Films sicherlich in eure Köpfe eingebrannt. Ihr könnt sie euch ebenfalls auf Google Maps ansehen. Die „Your Name Stairs“ sind sogar als „Historische Sehenswürdigkeit“ markiert und mit 4,9 Sternen bewertet.

Shinanomachi Brücke

Die Shinanomachi Brücke in Tokio führt über eine sechsspurige Straße, ist aber von Parkanlagen umgeben. (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Die Shinanomachi Brücke in Tokio ermöglicht es Fußgängern, eine viel befahrene Straße zu überqueren. Im Anime wird sie genutzt, um das Vergehen der Zeit zu verdeutlichen. Sie symbolisiert jedoch auch, wie verbunden Taki und Mitsuha sind und wie sie dennoch voneinander getrennt sind. Auch diesen Ort könnt ihr über Google Maps besuchen.

Meijijingu-Gaien Kreuzung

Die Meijijingu-Gaien Kreuzung findet ihr inmitten von Parkanlagen. (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Sehenswert ist auch die Umgebung um die Kreuzung in Meijijingu-Gaien. Schaut euch auf Google Maps den Ort doch mal an. Dort gibt es viele Parks und „Oktaku in Japan“ empfiehlt, sich im Herbst die bunten Bäume anzusehen. Im Hintergrund seht ihr die Meiji-Gedächtnisgalerie.

„Your Name“ 2: Gibt es eine Fortsetzung?

„Your Name“ konnte Millionen Fans für sich gewinnen. Der Film endet mit einem wunderschönen, aber etwas offenen Ende. In der letzten Szene des Films begegnen sich Taki und Mitsuha nach mehreren Jahren erneut in Tokio. Obwohl sie sich nicht sofort erinnern, spüren sie eine tiefe Verbindung und fragen schließlich nach dem Namen des anderen, was andeutet, dass ihre Geschichte neu beginnt. Ob sie tatsächlich zusammenkommen, wissen wir allerdings nicht.

Leider gibt es keine Fortsetzung von „Your Name“ und vermutlich wird es auch keine mehr geben, so unsere Kollegen von kino.de. Dafür sind mittlerweile neue Filme des Regisseurs Makoto Shinkai erschienen. In „Weathering with You“ (2019) gibt es sogar ein Cameo von Taki und Mitsuha, aber auch Shinkais jüngstes Werk „Suzume“ lohnt sich. Mit einem Einspielergebnis von über 323 Millionen US-Dollar war der Film fast so erfolgreich wie „Your Name“.

