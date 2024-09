Zurück in die Zukunft: Schafft ihr im Brettspiel das Rennen gegen die Zeit?

„Zurück in die Zukunft“ ist ein Filmklassiker sondergleichen. Ob ihr auch ihr wie Doc und Marty das Rennen gegen die Zeit gewinnen könnt, findet ihr im offiziellen Brettspiel heraus.

Mit „Zurück in die Zukunft“ hat Robert Zemeckis Filmgeschichte geschrieben. So hat sich aus dem ersten Film eine Reihe und anschließend ein ganzes Franchise mit Serien, Merchandise und Videospielen entwickelt. Tatsächlich gibt es sogar ein offizielles Brettspiel der Marke Funko. Ihr könnt es unter anderem bei Amazon kaufen. Darin erwartet euch purer Zeitreise-Spaß!

„Zurück in die Zukunft“ lässt euch gegen die Zeit antreten

Für das offizielle „Zurück in die Zukunft“-Brettspiel müsst ihr euch auf ein Rennen gegen die Zeit vorbereiten. Als Spieler schlüpft ihr in die Rollen der wichtigsten Charaktere aus dem Blockbuster-Film, der die Zeitreise-Trilogie startete und die 1980er Jahre definierte. „Zurück in die Zukunft“ ist ein kooperatives Brettspiel – ihr müsst also zusammenarbeiten.

Das Ziel des Spiels besteht darin, die Helden durch das Hill Valley von 1955 zu führen, bestimmte Gegenstände zu sammeln, um Docs berühmte DeLorean-Zeitmaschine zu reparieren, Biff Tannen und seine Bande von Unruhestiftern zu besiegen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sich Martys Eltern ineinander verlieben.

Für wen ist das Brettspiel geeignet?

„Zurück in die Zukunft“ richtet sich natürlich in erster Linie an die Fans der Filme. Gesehen haben, muss man sie allerdings nicht unbedingt, um das Brettspiel genießen zu können. Die Altersempfehlung von Seiten des Herstellers liegt bei zehn Jahren. Es können mindestens zwei und maximal vier Spieler eine Runde starten, die circa 50 Minuten dauern soll.

Laut der Online-Community von „BoardGameGeek“ liegt der Schwierigkeitsgrad bei 2,38 von 5 Punkten. Damit reiht sich „Zurück in die Zukunft“ in die weniger komplexen Brettspiele ein. Trotzdem hat es einiges an Spielspaß zu bieten. Auf „BoardGameGeek“ wird es mit überdurchschnittlichen 7,2 von 10 Sternen bewertet.

Back to The Future Board Game | Deutsch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2024 16:10 Uhr

Seid ihr echte „Zurück in die Zukunft“-Fans? Testet euer Wissen im Quiz:

„Zurück in die Zukunft“-Quiz: Bist du ein echter Fan?

