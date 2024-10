20 Jahre später: Entwickler klärt großes GTA-Mysterium auf

20 Jahre nach dem Release des gefeierten Hits GTA San Andreas meldet sich einer der Entwickler zu Wort und lüftet eines der größten Rätsel des Spiels – was hat es mit den mysteriösen Flugzeugabstürzen auf sich?

GTA: San Andreas – Was ist mit den Flugzeugen los?

Schon vor Grand Theft Auto 5 hatten Fans viel Spaß damit, jede Menge Chaos in den virtuellen Städten anzustellen. GTA: San Andreas kann allerdings zurückschlagen und hat immer einen plötzlichen Jump-Scare für den Spieler in der Hinterhand: In der Stadt regnet es regelmäßig Flugzeuge.

Anzeige

Der ehemalige Rockstar-Entwickler Obbe Vermeij teilt auf X (früher Twitter) eine Erklärung für die scheinbar willkürlichen Flugzeugabstürze. So habe das Spiel immer wieder Flugzeuge erscheinen lassen, die dann in der Nähe des Spielers umherfliegen sollten. Eigentlich hätte der Spiele-Code dafür sorgen sollen, dass sich vor dem Spawn nichts im Weg des Flugzeugs befindet. Besonders schmale Hindernisse wurden dabei allerdings regelmäßig übersehen.

Noch dazu kommt dann, dass die Flugzeuge direkt nach dem Erscheinen absinken, da sie nicht schnell genug sind, um an Höhe zu gewinnen. Kombiniert man das mit Hindernissen, deren Kollision erst dann geladen wird, nachdem das Flugzeug schon auf Kollisionskurs ist, ist es eigentlich ein Wunder, dass sich auch nur ein einziger Pilot in San Andreas in der Luft halten konnte (Quelle: Twitter).

Anzeige

Hier ein Beispiel für einen plötzlichen Absturz in GTA: San Andreas:

Bug in GTA: San Andreas hat das Problem noch schlimmer gemacht

Selbst all die Erklärungen vom Ex-Rockstar-Entwickler sind aber noch nicht genug. Der GTA-Modder Silent ergänzt, dass sich zusätzlich auch noch ein Bug im Code befunden hätte, der für die Flugmanöver zuständig war. Dieser hätte bewirkt, dass die Flugzeuge denken, der Weg wäre frei, obwohl sie eigentlich gerade auf ihr feuriges Verderben zusteuern.

Anzeige

Nach fast 20 Jahren wissen Fans jetzt also endlich, warum der Himmel (und kurz danach auch die Straße) von San Andreas so unsicher war. Vermeij erklärt auch, dass er damals schon von den Abstürzen wusste und kurz darüber nachdachte, die Flugmanöver rund um den Spieler komplett zu entfernen. Offenbar wurde das Problem dann aber doch nicht als wichtig genug angesehen.

So wird GTA 6 noch besser als GTA 5:

5 Fehler, die GTA 6 nicht wiederholen darf Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.