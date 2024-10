Selbst Rockstar ist überrascht: GTA 5 dreht plötzlich noch mal richtig auf

Die GTA-Community ist in Halloween-Stimmung. Ein zeitlich begrenztes Event bringt viele Spieler zurück und spornt sie zu Höchstleistungen an. Den Trailer für den Zombie-Modus könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Zombie-Challenge in GTA 5 ist ein voller Erfolg

Der neue Zombie-Modus in GTA Online ist ein voller Erfolg. Seit dem 10. Oktober können Spieler im zeitbegrenzten Survival-Modus antreten und so viele Untote wie möglich zurück unter die Erde befördern.

Entwickler Rockstar Games hat hier zunächst ein Ziel von 80 Millionen Zombies für die gesamte Community angesetzt. Zur Belohnung gibt es einen orangenen Skelett-Onesie und eine rote Skelett-Maske sowie weitere Belohnungen, wenn ihr besonders lange auf dem Friedhof durchhaltet (bei Rockstar ansehen).

Die Spieler haben diesen Meilenstein allerdings in solcher Windeseile erfüllt, dass Rockstar schon zwei Tage später nachliefern musste. Das neue Zombie-Ziel liegt bei 800 Millionen. Sind die Spieler auch hier siegreich, verdienen sie sich einen lila leuchtenden sowie einen grün leuchtenden Skelett-Onesie. Die GTA-Community scheint kein Problem zu haben, auch dieses neue Ziel zu erreichen. Aktuell sind mehr als 600 Millionen Zombies zurück im Grab (Quelle: Rockstar).

Warum lieben GTA-Spieler die Zombie-Schlacht?

Laut der Website GTAO Stats haben inzwischen mehr als 1.700.000 Spieler den neuen Modus in GTA Online gezockt. Der Erfolg dürfte allerdings nicht nur an der Zombie-Ballerei, sondern auch am Austragungsort liegen.

Das Halloween-Event wird im Friedhof von Ludendorff ausgetragen, also genau dem Ort, an dem der Prolog von GTA 5 spielt. Danach kommt ihr allerdings nie mehr in die verschneite Gegend zurück – weder im Story-Modus noch in GTA Online. Nach 11 Jahren bringt Rockstar die Fans jetzt endlich zurück und die können nicht genug davon bekommen.

Quelle: Rockstar Games

