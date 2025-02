Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Age of War ist ein actiongeladenes Strategiespiel, in dem ihr über verschiedene Zeitalter hinweg eure eigene Basis verteidigen und die eurer Feinde zerstören müsst.

Der Base Defense-Klassiker aus dem Jahr 2007 erfordert all euer taktisches Geschick, um nicht von den Gegnern überrannt zu werden. Ihr startet in der Steinzeit und verfügt zunächst über Steinschleuderer, Nahkampf-Keulenkämpfer und Dino-Reiter mit Speeren. Spawnt eure Kämpfer in der Basis und findet die richtige Balance zwischen Angriff und Verteidigung, um eure Feinde zu vernichten.

Besiegte Truppen geben euch Gold und Erfahrungspunkte. Diese Erfahrungspunkte benötigt ihr, um ein neues Zeitalter freizuschalten. Gleiches gilt allerdings auch für euren Gegner. Schickt ihr also zu viele Einheiten los, die getötet werden, erreicht euer Feind schneller als ihr ein neues Zeitalter und verfügt dann über stärkere Truppen und Waffen.

An eurer Basis könnt ihr zusätzlich Verteidigungstürme und -anlagen errichten, um herannahende Angreifer abzuwehren. Diese Geschütze kosten jedoch viel Gold, das ihr erst einmal zusammensparen müsst. In brenzligen Situationen könnt ihr auch einen magischen Spezialangriff auf dem Spielfeld einsetzen, der euch etwas Luft verschafft. Er lädt sich allerdings nur langsam wieder auf, also überlegt euch gut, wann ihr ihn nutzt.

Wer die Herausforderung sucht, kann sein Geschick als Kriegsherrin oder Kriegsherr auch zusätzlich im "Harder" oder "Impossible"-Modus testen.

Schafft ihr es, eure Basis zu verteidigen? Kämpft mit euren Truppen in historischen und futuristischen Schlachten und spielt Age of War jetzt kostenlos online auf GIGA!