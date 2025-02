Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Color Sort Mania ist ein kniffliges Logikspiel, in dem ihr bunte Kugeln in Reagenzgläsern nach Farbe sortieren müsst.

Euer Ziel in jedem Level ist es, die Bälle so zwischen den Gläsern zu verschieben, dass jedes Reagenzglas nur eine Farbe enthält. Beachtet dabei, dass ihr Kugeln nur auf gleichfarbige Kugeln oder in leere Gläser legen könnt. Gleichfarbige Kugeln werden auch immer zusammen verschoben.

Falls ihr mal nicht weiterkommt, könnt ihr ein Level über dem Reset-Button am oberen Spielfeldrand neu starten. Als Hilfsmittel stehen euch außerdem drei Power-ups zur Verfügung:

Skip : Überspringt ein Level, falls ihr nicht auf die Lösung kommt.

: Überspringt ein Level, falls ihr nicht auf die Lösung kommt. Undo : Macht den letzten Spielzug rückgängig.

: Macht den letzten Spielzug rückgängig. Reagenzglas : Gibt euch pro Einsatz jeweils eine zusätzliche leere Reagenzglas-Fläche, um eine Kugel abzulegen.

: Gibt euch pro Einsatz jeweils eine zusätzliche leere Reagenzglas-Fläche, um eine Kugel abzulegen. Nach jedem erfolgreich gemeisterten Level erhaltet ihr ein Bonus-Power-up

Testet euren Grips mit immer schwieriger werdenden Rätseln - bis zu welchem Level schafft ihr es, die bunten Murmeln zu sortieren?

Bringt jetzt Ordnung ins Farbspektakel und spielt Color Sort Mania kostenlos online auf GIGA!