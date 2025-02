Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Darts King ist ein spannendes Dartspiel, in dem ihr in packenden Dart-Duellen antreten und bis an die Spitze der Liga aufsteigen könnt.

Stellt euch der ultimativen Dart-Herausforderung und beweist eure Treffsicherheit in nervenaufreibenden Matches gegen unzählige KI-Gegner! Fangt ganz klein in der Bristol-Liga an und klettert die Karriereleiter bis zur 13. Las Vegas-Liga hoch.

Ihr beginnt mit drei Wurfpfeilen pro Runde und spielt nach 101 Regeln: Bringt als Erster eure 101 Punkte auf Null, um die Partie zu gewinnen. Das Zeitlimit für einen Wurf beträgt 30 Sekunden. Mit fortschreitender Liga erhöhen sich die Startpunkte und auch die Fähigkeiten eurer Gegner. Habt ihr das Zeug zum Profi?

Tipps und Tricks für Darts-Champions

Die verschiedenen Felder auf der Dartscheibe geben euch unterschiedlich viele Punkte. Der innere schmale Ring, das "Triple", verdreifacht eure Punkte, der äußere Ring verdoppelt sie. Der rote Kreis in der Mitte, das "Bull's Eye", zählt 50 Punkte, der äußere Ring rundherum 25. Versucht, das Triple 20-Feld statt des Bull's Eye zu treffen - es gibt euch 60 Punkte.

Wer die vorgegebene Punktzahl überschreitet und mit dem letzten Treffer nicht genau Null erreicht, fängt wieder bei der Startpunktzahl an.

Schaffen es beide Spieler in der gleichen Runde die Punktzahl zu erreichen, geht es in die Verlängerung: Hier gewinnt der Spieler, der mehr Bull's Eye-Treffer erzielt.

Gewonnene Duelle geben euch Münzen als Belohung, die ihr nutzen könnt, um im Shop Schatzkisten zu kaufen. Sie enthalten Karten mit unterschiedlichen Eigenschaften für eure Dartpfeile. Rüstet diese Upgrades aus, um ganz individuelle Pfeile zusammenzustellen und eure Gegner zu besiegen!

Beweist eine ruhige Hand und erkämpft euch einen Platz an der Spitze! Spielt Darts King jetzt kostenlos online auf GIGA!

