Deus Ex sollte ganz anders enden – und das stört den Schöpfer bis heute

Die Rollenspiel-Reihe mit Cyberpunk-Setting hat ein eher abruptes Ende, mit dem viele Fans nicht glücklich sind – das gilt auch für einen der Autoren der Spiele.

Das Ende von Mankind Divided: „Nichts ist geklärt“

Deus Ex: Mankind Divided (2016) wird mit seinem Finale der eigentlich gelungenen Reihe nicht gerecht. Statt eines großen Höhepunktes gibt einen Kampf, der eher einem Miniboss nahekommt. Beim kurz darauf folgenden Abspann fragen sich viele Spieler: „Das war's?“

Zwar besetzt Mankind Divided gleich mehrere DLCs, die übergeordnete Handlung um Protagonisten Adam Jensen wird jedoch nicht zu einem zufriedenstellenden Ende geführt.

„Nichts ist geklärt“, stellt Mark Cecere im Podcast From Script to Life fest. (Quelle: YouTube). Als einer der Autoren von Human Revolution und Mankind Divided erklärt er: „Ich stimme mit den meisten Kritikpunkten überein, besonders was das Ende betrifft.“

„Es war definitiv nicht das Ende“, kommentiert der Autor und erklärt, dass der Kampf gegen Bösewicht Marchenko eigentlich das Ende hätte sein sollen. Ursprünglich sollte Marchenko nur das Ende der ersten Spielhälfte markieren und es sollte in Rabi'ah weitergehen. Wie auch die Post-Credit-Szene andeutet, ist der Geheimbund der Illuminaten weiterhin eine Bedrohung.

Zum Ende mit Marchenko sagt Cecere: „Er war nie das Hirn hinter der Sache, richtig? Er ist der Muskel. Deshalb ist es für mich unbefriedigend.“ Als Grund für das abrupte Ende nennt er den Mangel an Ressourcen, die auch zwischen Single- und Multiplayer-Modus aufgeteilt werden mussten.

Die Verbindung zum ersten Deus Ex

Während Mankind Divided im Jahr 2029 spielt, findet die Handlung des ersten Deus Ex (2000) im Jahr 2052 statt. Laut Cecere sollte Mankind Divided die Verbindung zu Teil 1 herstellen. Adam Jensen kommt dem Autor zufolge den Illuminaten nie so richtig auf die Spur. Im ursprünglich erdachten Ende sollte das aber anders laufen.

Jensen sollte mit seinen Handlungen eine Tragödie auslösen und so dafür sorgen, dass Bob Page überhaupt zum Antagonisten für das erste Spiel wird. Konkreter wird Cecere allerdings nicht, es ist also schwer zu sagen, wie ausgereift, dieses ursprünglich Ende für Mankind Divided tatsächlich war.

Wie steht es aktuell um Deus Ex

Im Jahr 2022 verkaufte Publisher Square Enix das für Deus Ex verantwortliche Studio Eidos Montreal an die Embracer Group. In den folgende zwei Jahren soll beim neuen Publisher ein weiteres Spiel der Reihe in Arbeit gewesen sein, das laut einem Bericht von Bloomberg vom Januar 2024 jedoch wieder gecanelt wurde. (Quelle: Bloomberg). Es gibt also aktuell keine offiziellen Pläne für eine weiteres Deus Ex.

