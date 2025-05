Die 11 besten Filme und Serien mit Sebastian Stan

In „A Different Man“ spielt Sebastian Stan einen Mann mit Neurofibromatose, der sich einer radikalen Gesichtsoperation unterzieht, um ein neues Leben zu beginnen – nur um festzustellen, dass jemand anderes seine alte Geschichte zu Geld macht. Der Film feierte Premiere auf der Berlinale und bescherte Stan den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung. Zusätzlich wurde er für einen Golden Globe nominiert.

In „The Apprentice“ wagt sich Sebastian Stan an eine seiner kontroversesten Rollen: den jungen Donald Trump in den 1970er- und 80er-Jahren. Der Film beleuchtet Trumps Aufstieg im New Yorker Immobilienmarkt und seine Beziehung zu Roy Cohn. Stans Verwandlung war drastisch – physisch wie stimmlich – und sorgte bei ersten Festivalaufführungen für Aufsehen. Kritiker lobten seine nuancierte Darstellung eines jungen Mannes zwischen Größenwahn, Ehrgeiz und toxischem Einfluss.

Sebastian Stan wagt mit „Pam & Tommy“ einen Schritt raus aus der Blockbuster-Zone – hinein in eine Rolle, die sowohl Provokation als auch Feingefühl verlangt. Als Tommy Lee zeigt er einen lauten, egozentrischen Musiker, der gleichzeitig überraschend verletzlich wirkt. Die Performance lebt nicht von Äußerlichkeiten, sondern von Timing, Energie und einem sehr feinen Gespür für die Balance zwischen Wahnsinn und Menschlichkeit. Damit setzte Stan ein klares Zeichen: Er will mehr als nur Actionrollen – und kann es auch.

Mit der Disney+-Serie „The Falcon and the Winter Soldier“ erhielt Sebastian Stan endlich die Gelegenheit, Bucky Barnes als vielschichtige Hauptfigur zu zeigen. Die Serie spielt nach den Ereignissen von „Avengers: Endgame“ und folgt Bucky bei seinem Versuch, seine Vergangenheit als Auftragskiller des Hydra-Regimes zu verarbeiten. Im Duo mit Anthony Mackie (Sam Wilson/Falcon) entstand eine dynamische Mischung aus Action, Psychodrama und Buddy-Komödie.

„Endgame“ markierte das große Finale einer Ära – mit einem Kinokassenrekord, der bis heute beeindruckt. Sebastian Stan ist in diesem letzten Kapitel zwar nur kurz zu sehen, doch sein Auftritt als Bucky Barnes hat symbolische Tiefe. Vor allem die Szene, in der er sich wortlos von Steve verabschiedet, bleibt vielen Fans im Gedächtnis – als leiser, aber kraftvoller Moment zwischen zwei alten Freunden.

In dem biografischen Drama über die Eiskunstläuferin Tonya Harding verkörpert Sebastian Stan den zwielichtigen Jeff Gillooly, Hardings Ehemann und Mitverschwörer des berüchtigten Angriffs auf Nancy Kerrigan. Der Film war ein Überraschungserfolg bei Kritikern und an den Kinokassen.

