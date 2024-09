Du bist Gamer und willst dein Wissen in Guides beweisen? GIGA hat einen Job für dich!

Wir suchen freie Autoren (m/w/d), die uns beim Schreiben von Guides zu neuen Spielen unterstützen. Du bist ein Trophäenjäger und kannst präzise und zuverlässig schreiben? Dann passen wir gut zusammen!

Wir suchen Freelancer (m/w/d) für Spiele-Guides

Guides, News, Deals und mehr: GIGA zählt zu den größten Tech- und Entertainment-Seiten Deutschlands. Unser Anspruch? Wir wollen unseren Leserinnen und Lesern helfen – mit umfassenden Guides und aktuellen Infos. Dabei kannst du uns vielleicht helfen.

Für unser Ratgeber-Team suchen wir ab sofort einen freiberuflichen Autor (m/w/d) für Spiele-Guides. Du:

bist volljährig und ein leidenschaftlicher, erfahrener Gamer

findest Lösungswege, Secrets und Trophäen

kannst uns regelmäßig beim Release neuer Spiele unterstützen

arbeitest sorgfältig und zuverlässig

schreibst fehlerfrei und kannst komplexe Dinge einfach erklären

Das klingt nach dir? Dann bewirb dich bei uns per E-Mail an bewerbung@giga.de (Betreff: Bewerbung Spieleguides). In der Bewerbung schicke uns bitte:

deinen Lebenslauf

die Spiele/Genre, in denen du dich am besten auskennst

einen kurzen Guide zu einem Thema deiner Wahl (deinen Text werden wir natürlich nicht ohne dein Einverständnis veröffentlichen oder anderweitig nutzen)

Was erwartet dich bei uns?

Als Teil unseres Ratgeber-Teams schreibst du zu aktuellen Spielen Tipps und Guides. Wir freuen uns auf deine Ideen für Guides, unterstützen dich aber auch regelmäßig bei der Themenfindung. Zudem bekommst du von uns Feedback und Tipps, wie du deine Texte verbessern kannst.

Wir stellen dir die Spiele zur Verfügung, oft auch schon vor dem offiziellen Release. Die Bezahlung erfolgt auf Artikelbasis, das Honorar verhandeln wir individuell mit dir. Zudem kannst du problemlos aus dem Home Office arbeiten.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!