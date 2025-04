Ich kann nicht aufhören, diese Sci-Fi-Buchreihe zu lesen – und bald könnt ihr sie auf AppleTV+ sehen

Wie wäre es mit einer Sci-Fi-Buchreihe, die ihr nicht nur schnell durchlesen könnt, sondern die bald auch bei AppleTV+ erscheint? Glaubt mir, so eine Sci-Fi-Geschichte habt ihr noch nicht gelesen – weswegen sie auch zu meinen liebsten gehört.

Die Murderbot-Serie von Martha Wells ist einzigartig und grandios

Martha Wells Murderbot-Buchreihe umfasst momentan 7 Bücher, wobei jedes Einzelne allerdings recht dünn ist. Gewonnen hat die Serie schon die wichtigsten Preise der Bücherwelt: 2018 gewann die Reihe den Hugo- sowie den Locus-Award und 2017 gab es den Nebula-Award für die beste Novelle in dem Jahr.

Kein Wunder also, dass AppleTV+ die einzigartige Geschichte des schüchternen Killer-Bots jetzt als Serie verfilmt – und das mit richtig großen Schauspielern, wie etwa Alexander Skarsgård und David Dastmalchian (auf AppleTV+ ansehen).

Falls ihr also gerade keine Zeit oder Lust zum Lesen habt, solltet ihr ab dem 16. Mai 2025 unbedingt bei AppleTV+ einschalten: Da startet Murderbot nämlich schon in den Release. Schaut doch in den Trailer für einen ersten Einblick.

Murderbot ist lustig, toll geschrieben und regt zum Nachdenken an

Ganz ehrlich: Ich würde die Murderbot-Serie auch jenen empfehlen, die gerade wenig oder gar nicht lesen. Tatsächlich ist das Hörbuch auf Audible auch grandios, zumindest die englische Version – ihr müsst also nicht einmal ein Buch in die Hand nehmen!

Darum geht es: Im ersten Buch All Systems Red begleitet ihr einen Security-Roboter, der seine eigenen Systeme gehackt hat, um sich bewusst zu werden – und um etliche Seifenopern aus dem Internet zu downloaden, damit er sich nicht langweilt. Er nennt sich selbst Murderbot und hat nichts für Menschen übrig. Zwar muss er sie beschützen, weil die Firma es von ihm verlangt, aber den Kontakt will er auf ein Minimum reduzieren. Leider zwingt ihn seine neue Mission jedoch, etwas näher mit einem Forschungsteam zusammenzuarbeiten. Denn was eigentlich nur ein kleiner Ausflug auf einen abgelegenen Planeten werden sollte, wird schnell sehr viel ernster und gefährlicher.

Die Murderbot-Serie gibt es auch auf Deutsch, allerdings scheint die Übersetzung nicht ganz an das Original heranzukommen:

