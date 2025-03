Mittelalter-Stadt mit Zelda-Dungeons: Stardew Valley wird bald noch viel größer

Ihr könnt nicht genug von Stardew Valley bekommen? Dann fühlt ihr euch wie ich. Das Gute ist, dass immer weiter neue Inhalte für die Bekannteste von allen Farming-Sims entwickelt werden. Dieses Mal von niemand anderem als einem Modder, der auch für Entwickler ConcernedApe arbeitet.

Castle Village ist das neue Großprojekt vom Expanded-Entwickler

Modder FlashShifter ist ein bekannter Name in der Stardew-Community. Seine Mod Stardew Valley: Expanded ist ein wahres Großprojekt, das die Farming-Sim erweitert und dennoch dafür sorgt, dass der Charme des Spiels beibehalten wird.

Tatsächlich arbeitet FlashShifter mittlerweile für den Stardew-Valley-Entwickler ConcernedApe. Trotzdem findet er aber nicht nur Zeit, Expanded ständig zu erweitern, sondern hat nun ein neues Projekt vorgestellt – eine riesige Mod mit Namen Castle Village (Quelle: Interview auf NexusMods).

Ein erster Blick auf die Mod Castle Village. (© FlashShifter / ConcernedApe)

Dahinter verbirgt sich eine Mod, die FlashShifter nach noch größer sein soll als Expanded – und sollte sie mindestens genauso gut sein, oder sogar noch besser, dann können Fans bald ein neues Kapitel in Stardew Valley starten.

Castle Village: Neue Stadt, etliche NPCs und Zelda-like Dungeons

Castle Village soll eine ganz neue mittelalterliche Region nahe Pelican Town bieten, die ihr besuchen könnt: Dort soll es vor neuen NPCs nur so wimmeln, von denen ihr wahrscheinlich auch ein paar daten könnt – immerhin gab es in Expanded ebenso mehrere neue NPCs für eine Romanze.

Eines von zwei offiziellen Bildern gibt es schon zu Castle Village – hier könnt ihr direkt einen Blick auf das neue Dorf werfen. (© FlashShifter / ConcernedApe)

In dem Interview auf NexusMods erwähnt Flashshifter auch mehrere Dungeons, die mit Castle Village neu dazukommen: Der Modder erklärt, diese seien von Dungeons in The Legend of Zelda inspiriert und die Monster würden von ihm komplett neu entwickelt werden, damit sie sich vom originalen Stardew Valley abheben.

Es soll neue Boss-Monster, neue Artefakte und neue Musik in der Mod geben – und noch so einiges mehr, was FlashShifter noch nicht verraten will. Bis jetzt ist leider noch kein Release-Zeitraum bekannt, aber Stardew-Valley-Fans sollten die Mod in den kommenden Monaten im Auge behalten. Ich werde es auf jeden Fall tun.

