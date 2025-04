Schwere Gaming-Herausforderung mit einzigartiger Belohnung in Split Fiction

Die Entwickler von Split Fiction haben im Spiel ein besonders schweres Level versteckt. Wer es schafft, auf den wartet nicht nur eine Nachricht von Game Director Josef Fares, sondern auch ein ganz besonderes Gewinnspiel.

Split Fiction verlost einen Einblick ins nächste Spiel von Hazelight!

Vorsicht, Spoiler-Warnung. Falls ihr das Spiel noch nicht durch habt, jetzt weiterswipen, weil es geht ums Ende. In Mios Unterbewusstsein gibt es ja diesen einen Aufzug, wo ihr euch beide auf die Scheiter stellen müsst und dann fährt er runter.

Allerdings könnt ihr mit dem Code, der oben drüber steht (ihr seht im Video, wie das funktioniert), in ein geheimes Level kommen. Das ist ein unglaublich schweres Laser-Level. Einmal getroffen, alles von vorn.

Und selbst die Entwickler selber haben gesagt, sie haben unglaublich lange dran gearbeitet. Spieler im Video: „Yes! Let's fricking go!“ Woher ich das weiß? Ganz am Ende gibt es eine Videobotschaft. Da wird nicht nur gesagt, wir haben selber übelst lange daran gearbeitet, sondern auch, wenn ihr das selber geschafft habt und das nicht nur auf YouTube schaut und mir das nachweisen könnt, wenn ihr mich trefft, dann lad ich euch ins Studio ein und zeig euch unser nächstes Spiel.

Also, go for it! Probiert das Level und hofft, dass ihr den Typen irgendwann trefft (auf einer Messe oder so) und zeigt ihm eindeutig, dass ihr das geschafft habt und dann könnt ihr einfach sehen, was nach Split Fiction kommt. Wer will das nicht wissen?