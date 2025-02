Space Survior

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Space Survivor ist ein actionreiches Shoot'em up-Spiel, in dem ihr euch gegen eine Alien-Invasion verteidigen müsst.

Das Spielprinzip erinnert an den Videospiel-Hit Vampire Survivors, in dem ihr in bester Reverse Bullet Hell-Manier Horden von gegnerischen Kreaturen niedermähen und 30 Minuten überleben müsst. In diesem Onlinespiel mit Sci-Fi-Thema sind es zwar nur zehn Minuten, diese sind aber nicht weniger anspruchsvoll.

Gesteuert wird mit WASD, den Pfeiltasten, der Maus oder durch Wischen auf dem Touchscreen. Rüstet euch mit Waffen wie rotierenden Sägeblättern, Molotow-Cocktails, Bumerang und Axt aus und verteidigt euch gegen die heranstürmenden Außerirdischen. Sammelt die Edelsteine ein, die von besiegten Gegnern fallengelassen werden, erhöht damit euer Level und verbessert eure Ausrüstung. Ihr könnt in einer Runde sechs aktive Waffen und sechs passive Skills wählen und diese in der richtigen Kombination zu mächtigen Spezialwaffen upgraden.

Zerstört auch die Kisten auf dem Spielfeld und sammelt Gesundheitspakete, Magnete oder Gold ein. Investiert euer verdientes Geld am Ende einer Runde im Shop in sechs verschiedene Stats, wie mehr Schadens- oder Lebenspunkte, um die Level auch im "Hard" oder "Insane"-Modus meistern zu können. Erfüllt tägliche Missionen, um weitere Cash-Belohnungen zu erhalten. Schafft ihr es, bis zum Ende der zehn Minuten zu überleben, und die intergalaktischen Stage-Bosse in epischen Gefechten zu besiegen?

Findet es jetzt heraus, sicher euer Überleben im All und spielt Space Survivor kostenlos online auf GIGA!

