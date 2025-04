Tempest Rising: Gebäude drehen und Tastenzuweisung ändern

Im Echtzeitstrategiespiel Tempest Rising ist Geschwindigkeit die halbe Miete. Dementsprechend ist es wichtig Gebäude vor dem Bau korrekt auszurichten. Wie ihr Gebäude in Tempest Rising drehen und die Tastenzuweisung in den Optionen ändern könnt, erfahrt ihr hier.

Im Echtzeitstrategiespiel Tempest Rising spielt das optische Erscheinungsbild eurer Basis eine eher untergeordnete Rolle. Dennoch macht es sich bezahlt Gebäude vor der Platzierung zu drehen, da ihr so im besten Fall Ressourcengewinne optimiert und Zeit gewinnt.

So sollte die Ladestation der Raffinerie (Fraktion: GDF) beispielsweise immer in Richtung der nächstgelegenen Tempest-Ressource ausgerichtet sein, damit die Erntemaschine keinen Umweg bei der Entladung fahren muss und möglichst effizient zwischen Ressource und Raffinerie pendeln kann.

Platziert eine Raffinerie in Richtung der Ressource, um den Ressourcengewinn zu steigern. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Auch bei Kasernen und Fahrzeugbuchten lohnt es sich die Gebäude so zu positionieren, dass der Ausgang in Richtung des vorgesehenen Sammelpunkts zeigt. Glücklicherweise könnt ihr Gebäude in Tempest Rising ganz einfach drehen und die Funktion auch auf andere Tasten eurer Wahl legen.

Gebäude drehen und Tastenzuweisung ändern

Um ein Gebäude in Tempest Rising zu drehen, wählt es im Baumenü aus und verwendet das Mausrad, um es vor der Platzierung in der Spielwelt zu rotieren. Standardmäßig dreht sich das Gebäude gegen den Uhrzeigersinn, wenn ihr das Mausrad nach oben bewegt, und im Uhrzeigersinn, wenn ihr es nach unten bewegt.

In den Einstellungen könnt ihr die Eingabezuordnung ändern. Begebt euch dazu in das Optionsmenü "Steuerung" und wählt den Reiter "Bauraster" aus. Hier findet ihr die Einstellungen "Gebäude gegen den Uhrzeigersinn drehen" und "Gebäude im Uhrzeigersinn drehen" vor und könnt diesen Befehlen jeweils eine eigene Taste zuweisen.

