Welcher Spielertyp bist du: Indie, Retro oder Triple-A?

Weißt du eigentlich, welcher Spielertyp in dir steckt? Erkundest du gern das Unbekannte, das wie eine Wundertüte jederzeit in deinem Gesicht explodieren kann, tauchst du lieber in deiner Nostalgie ab oder stürzt du dich immer in die sichere Action? Ob du Indie-, Retro-, Triple-A-Gamer oder gar eine Mischung davon bist, sagen wir dir durch einen Typentest.

In diesem Test gibt es keine falschen Antworten, nur Spaß und hoffentlich am Ende auch eine Erkenntnis. Dieser Test soll dir helfen, deine Spielgewohnheiten besser zu verstehen.