Wer unterwegs sein Smartphone gerne an fremde USB-Steckdosen zum Aufladen steckt, geht ein Sicherheitsrisiko ein. USB-Verhüterli blocken den Datenverkehr. An manchen Ports können sie sogar das Aufladen beschleunigen, wenn sie nämlich das Ladeprotokoll übersetzen können und der USB-Port nicht dazu in der Lage ist.