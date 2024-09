„Back-to-School“-Angebote: Schüler und Studierende können fast überall sparen

Back-to-School-Angebote von Mediamarkt, Samsung, Apple, Amazon und anderen Anbietern sind eine Marketing-Maßnahme, um Produkte zum Schuljahres- oder Semesterstart günstiger anzubieten. Manche Deals sind wirkliche Schnäppchen, andere nur scheinbar günstiger.

Back-to-School ist im Prinzip nichts anderes als eine Marketing-Maßnahme, ähnlich wie Amazons Prime Day oder Black Friday. Die Schulen oder gar der Staat haben damit nichts zu tun. Es sind die Unternehmen und Händler, die euch einige ganz interessante Angebote zum Start des neuen Schuljahrs oder Semester machen. Neben Back-to-School für Schülerinnen und Schüler sind auch Aktionen wie Back-to-Uni oder Back-to-Campus zu finden. Diese richten sich an Studierende an FHs und Unis – und zusätzlich meist auch an die Mitarbeitenden, also etwa Lehrkräfte.

Sparen mit Studierendenausweis

Voraussetzung für die Rabatte ist oft ein gültiger Nachweis wie ein Studierendenausweis oder eine Hochschul-E-Mail-Adresse. Manchmal erfolgt die Verifizierung direkt beim Händler, manchmal über externe Dienstleister wie Unidays, Studentenrabatt.com oder Student Beans. Auf diesen Plattformen findet man Angebote aus verschiedenen Bereichen, darunter auch Produkte, die nicht direkt mit Schule oder Uni zu tun haben, wie Sneaker oder Festival-Tickets. Diese zusätzlichen Rabatte sind zwar nett, aber nicht unbedingt notwendig fürs Lernen.

Es muss nicht immer Hardware sein

Neben Produkten gibt es auch günstigere Services, etwa bei Spotify, Wow oder Amazon Prime. Über die Zeit summieren sich solche Ersparnisse.

Auch Handy-Tarife sind günstiger. Alle großen Anbieter wie Vodafone, O2 und die Telekom haben spezielle Young-Tarife. Hierbei ist euer Alter entscheidend, also prüft die Konditionen genau.

Übersicht: Bildungs-Angebote und -Rabatte

Preise vergleichen, geduldig sein

Einige Angebote laufen das ganze Jahr, andere sind zeitlich begrenzt. Achtet deshalb auf die jeweiligen Konditionen.

Lohnen sich die Deals? Schauen wir auf ein konkretes Modell: Das MacBook Air M3 in der Basis-Variante kostet im Apple Edu Shop für Studierende und Bildungseinrichtungen 1199 Euro, also 100 Euro weniger als regulär. Bis Ende Oktober gibt es zusätzlich 199 Euro Rabatt und ein Aktionsprodukt. Wer die Airpods der dritten Generation mit Lightning-Ladecase wählt, bekommt sie effektiv kostenlos.



Klingt erstmal gut – aber ein schneller Vergleich zeigt: Bei Coolblue gibt es das Notebook regulär für 989 Euro und bei Amazon die Airpods für 175 Euro – also insgesamt günstiger. Es lohnt sich daher, vorher Preise zu vergleichen und Bildungsangebote genau zu prüfen.

Aktuelle Empfehlung: Das Macbook Air M2 (2022) erhalten Studierende mit Amazon Prime Student für effektiv 753 Euro. Ein bereits etwas älteres Modell, das aber für die typischen Aufgaben an Uni und FH locker ausreichen sollte.

Apple MacBook Air M2 (13,6 Zoll, 8GB RAM, 256 GB SSD) Angebot bis 28.09.2024: Prime Student-Mitglieder erhalten zusätzlich 46 Euro Rabatt, zahlen also effektiv 753 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.09.2024 09:39 Uhr

Grundsätzlich gilt: Lasst euch nicht unter Zeitdruck setzen, nur weil es überall verlockende Angebote gibt. Selbst wenn ihr im Spätsommer einen tollen Deal verpasst habt, steht Ende November der Black Friday an, wo vielleicht euer Wunschprodukt dabei ist.

Abgesehen davon gilt bei knapper Kasse auch immer: Es muss nicht Neuware sein. Refurbished, also gebrauchte und geprüfte Technik ist gerade für Schule oder Studium oft eine vernünftige Alternative und auch bei Refurbished-Anbietern gibt es Rabatt für Studierende.