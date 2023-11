Digital Detox: 11 Tipps für eine Smartphone-freie & entspannte Zeit

© „Wie lange können Sie auf Ihr Smartphone verzichten?“ (Bildquelle: Statista) 12 / 12

Wenn das Smartphone schon voll mit Apps ist, solltet ihr auch für das „Digital Detoxing“ die passende Anwendung installieren (Apps im Google Playstore ansehen). Diese Apps halten euch zum Beispiel vor Augen, wie viele Stunden ihr täglich am Smartphone hängt, obwohl ihr euch dessen vielleicht gar nicht bewusst seid. Zudem könnt ihr Zeiten einstellen, in denen Social-Media- und andere Apps gesperrt werden. Auch lässt sich hier die Anzahl der täglichen Entsperrungen anzeigen. Wer merkt, dass er über 100 Mal am Tag auf den Homescreen geglotzt hat, ohne eine wichtige Handlung vorzunehmen, greift zukünftig vielleicht bewusster zum Gerät. Smartphone-Hersteller haben die Nachfrage nach einer bewussteren Smartphone-Bedienung inzwischen erkannt und einige Funktionen standardmäßig in ihre System integriert. Auf Android-Smartphones ist zum Beispiel die Anwendung Digital Wellbeing vorinstalliert, seit iOS 12 kann man einen Bericht über die Bildschirmzeit am iPhone einsehen.

Nach einer Umfrage von Civey sind zumindest theoretisch über 50 % der Deutschen dazu bereit, mehr als eine Woche auf ihr Smartphone zu verzichten. Die Bereitschaft ist bei vielen also da und muss demnach nur noch in die Tat umgesetzt werden.

Fazit: Wie bei allen Angewohnheiten müsst ihr natürlich nicht von einem Tag auf den anderen komplett auf alle Geräte im Haus verzichten und soziale Kontakte über Apps abbrechen. Schon beim Versuch, mit dem Rauchen aufzuhören oder abzunehmen, helfen Radikalkuren meist nichts, wenn man seine Gewohnheiten nicht umstellt und das Bewusstsein für seine Handlungen schärft. Gönnt euch bestimmte Smartphone-freie Stunden am Tag und greift bewusster zum Gerät. Stellt euch dabei immer die Frage, ob das Checken der Push-Benachrichtigungen euch jetzt weiterbringt oder doch nur stresst.

Diese Tipps können gegen Smartphone-Sucht helfen: