Solltet ihr schon länger mit dem Gedanken spielen, das Dino-Spiel Jurassic World Evolution zu kaufen, solltet ihr jetzt zugreifen. Für kurze Zeit könnt ihr das Game nämlich für nur einen Euro abgreifen und für immer behalten.

Jurassic World Evolution: So günstig wie noch nie

In diesem Dino-Abenteuer baut ihr euren eigenen Park auf. Ihr übernehmt die Leitung über Wissenschaft, Unterhaltung und Sicherheit in einer Welt, in der es wunderschön, aber auch sehr gefährlich sein kann. Ihr erweitert stetig eure Inseln und erlebt neue Abenteuer mit den bekannten Charakteren aus der gesamten Reihe.

Das klingt gut? Dann solltet ihr dem Humble Store unbedingt einen Besuch abstatten. Dort könnt ihr das Spiel sowie zahlreiche DLCs zu einem besonders günstigen Preis bekommen. Wie viel das ist, hängt allerdings von dem Betrag ab, den ihr ausgeben möchtet. Ganz in der Humble-Bundle-Manier entscheidet ihr nämlich selbst, wie viel euch das Spiel und die Zusatzinhalte wert sind.

Ab einem Euro erhaltet ihr das Basisspiel Jurassic World Evolution. Wenn ihr allerdings 9,93 Euro locker macht, erhaltet ihr nicht nur alle Erweiterungen dazu, sondern auch noch einen 50 %-Rabatt für den Kauf von Jurassic World Evolution 2.

Möchtet ihr euch eines der Top-Bundles sichern, habt ihr noch Zeit bis zum 18. Mai 2022 um 19:00 Uhr.

Im Trailer könnt ihr euch einen Eindruck vom Spiel machen:

Jurassic World Evolution: Beim Kauf tut ihr sogar noch etwas Gutes

Mit dem Kauf eines Bundles unterstützt ihr nicht nur eure Steam-Bibliothek, sondern auch noch den Umweltschutz. Humble Bundle unterstützt derzeit die Organisation One Tree Planted. Sie pflanzen in Nordamerika, Lateinamerika, Afrika, Asien und auch in Europa Bäume, um sowohl der Umwelt als auch uns Menschen Gutes zu tun.

„Bäume tragen dazu bei, die Luft zu reinigen, die wir atmen, das Wasser zu filtern, das wir trinken und bieten Lebensraum für über 80 % der weltweiten Artenvielfalt auf dem Land.

Wälder bieten über 1,6 Milliarden Menschen Arbeit, absorbieren schädlichen Kohlenstoff aus der Atmosphäre und liefern wichtige Bestandteile von 25 % aller Arzneimittel. Habt ihr schon einmal ein Aspirin eingenommen? Es wird aus der Rinde eines Baumes gewonnen“, so die Organisation.

Das Spiel basiert auf der erfolgreichen Filmreihe. Welche Filme sind derzeit besonders beliebt? Das zeigen wir euch in dieser Bilderstrecke:

