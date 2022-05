May the 4th be with you! Der Star-Wars-Tag rückt an und mit ihm natürlich ein großer Star-Wars-Sale, bei dem nahezu alle machtvollen Spiele der letzten Jahre mit einem dicken Rabatt versehen sind. Drei der Angebot sind besonders überzeugend.

Steam Facts

Mit dem Slogan „May the 4th be with you“ bricht am 4. Mai der internationale Star-Wars-Tag an, aber bei Steam ist jetzt schon ein großer Sale aktiv: Bis zum 6. Mai könnt ihr euch etliche Spiele der Reihe mit Rabatten von bis zu 80 Prozent sichern – und einige Angebote stehen sogar noch bis zum 10. Mai. Befinden sich ein oder mehrere Star-Wars-Spiele noch auf eurer Wunschliste? Dann solltet ihr jetzt beim Star-Wars-Sale auf Steam vorbeischauen.

Habt ihr schon Star Wars Jedi: Fallen Order gespielt? Schaut in den Trailer:

Star Wars Jedi: Fallen Order – Launch Trailer

3 machtvolle Star-Wars-Angebote, die es in sich haben

Was sich wirklich bei den Angeboten lohnt, hängt natürlich von eurem Geschmack ab. Mit dabei sind aber auch einige – teils sehr große – Star-Wars-Bundles, mit denen ihr die besten Jedi-Spiele der letzten Jahre nachholen könnt. Auch das beliebte Action-Adventure Star Wars Jedi: Fallen Order ist stark rabattiert, wenngleich es immer mal wieder günstig zu haben ist.

Unsere Tipps beim Star-Wars-Sale auf Steam:

Einige Angebote gelten nur bis zum 6. Mai 2022, also schaut schnell vorbei, wenn ihr Interesse habt. Womöglich bieten auch andere Shops und Plattformen Star-Wars-Spiele und mehr am 4. Mai günstiger an, falls ihr noch ein Geschenk für jemanden braucht.