Auch im April 2023 verschenkt Amazon über Prime Gaming einige Spiele-Hits und Gratis-Inhalte für den PC. Dieses Mal könnt ihr gleich 15 Games abstauben – darunter auch einen Vertreter aus einem beliebten Shooter-Franchise.

Amazon Facts

Schnappt euch 15 Gratis-Games bei Amazon

Im kommenden Monat könnt ihr euch bei Amazon als Prime-Abonnenten gleich 15 Gratis-Spiele sichern. Auf diese Games könnt ihr euch im April 2023 freuen:

Wolfenstein: The New Order (ab dem 6. April verfügbar)

Ninja Commando (ab dem 6. April verfügbar)

Art of Fighting 3 (ab dem 6. April verfügbar)

The Beast Inside (ab dem 13. April verfügbar)

Icewind Dale: Enhanced Edition (ab dem 13. April verfügbar)

Crossed Swords (ab dem 13. April verfügbar)

Ghost Pilots (ab dem 13. April verfügbar)

Beholder 2 (ab dem 20. April verfügbar)

Terraformers (ab dem 20. April verfügbar)

Metal Slug 4 (ab dem 20. April verfügbar)

Ninja Masters (ab dem 20. April verfügbar)

Looking for Aliens (ab dem 27. April verfügbar)

Grime (ab dem 27. April verfügbar)

Sengoku (ab dem 27. April verfügbar)

Magician Lord (ab dem 27. April verfügbar)

Hinweis: Die meisten der Spiele bekommt man entweder als direkten Download über Amazon oder als Code, den man bei GOG einlösen kann. In beiden Fällen kann man sich die Spiele als Installer auf den PC herunterladen und so auch dauerhaft sichern. Das klappt auch dann, wenn ihr die kostenlose 30-Tage-Probemitgliedschaft von Amazon Prime besitzt.

Schaut euch hier den Trailer zu Wolfenstein: The New Order an:

Wolfenstein: The New Order

Prime Gaming im April 2023: Das sind die kostenlosen Inhalte

Neben den Gratis-Games gibt es bei Amazon auch wie gewohnt kostenlose Inhalte. Zu den Highlights im April zählen die folgenden Items:

Exklusive Inhalte bei Prime Gaming im April 2023:

FIFA 23: Prime Gaming Pack

Overwatch 2: Junkrat-Circus-Epic-Skin

World of Warcraft: Big Battle Bear Mount

Candy Crush Saga: Sweet-Bundle (20 Goldbarren, 1 Farbbombe, 1 gestreiftes und eingepacktes Candy, 1 Lucky Candy, 1 Kokosnuss-Rad, 1 Fruchtgummi-Fisch, 1 Lollipop-Hammer und 30 Minuten an unbegrenzten Leben)

League of Legends: Prime-Gaming-Capsule

VALORANT: Core-Content-Drop

Rainbow Six Siege: LevaSoj Bundle

Übrigens: Falls ihr vorher noch keine Prime-Kunden wart, könnt ihr Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen (bei Amazon ansehen).

Die folgenden Gratis-Games aus dem letzten Monat könnt ihr euch jetzt noch für kurze Zeit sichern:

Baldur’s Gate: Enhanced Edition

Adios

I Am Fish

Faraway 3: Arctic Escape

Book of Demons

Peaky Blinders: Mastermind

City Legends: Trapping in Mirror – Collector’s Edition

Amazon Prime bietet deutlich mehr als Gratis-Versand und Zugriff auf Prime Video – wir verraten euch, was das Amazon-Abo sonst noch für euch bereithält:

Amazon Prime: Die 9 größten Vorteile im Überblick Abonniere uns

auf YouTube

Auch im April 2023 könnt ihr bei Prime Gaming wieder eine Menge an Geschenken abstauben. Diesen Monat sind insgesamt 15 Spiele gratis im Angebot, ebenso wie zahlreiche Ingame-Items für aktuelle Top-Spiele.