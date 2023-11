40 Prozent sparen: Harry-Potter-RPG jetzt massiv auf Steam reduziert

Rund um den Black Friday könnt ihr euch auch auf Steam viele starke Angebote sichern – zum Beispiel gibt es das Harry-Potter-RPG Hogwarts Legacy jetzt schon um 40 Prozent reduziert. Damit landet das Rollenspiel auch in den Bestseller-Charts der PC-Plattform.

Rund um den Release von Hogwarts Legacy am 7. Februar 2023 gab es in der Community fast kein anderes Gesprächsthema – sowohl positive Bewertungen als auch Kritik an J. K. Rowlings transphoben Äußerungen wurden heftig und ausgiebig diskutiert. In der Folge wurde es etwas stiller um das Fantasy-RPG aus dem Harry-Potter-Universum. Doch nun ist es auf Steam massiv im Preis reduziert und meldet sich damit in den Bestseller-Charts zurück.

Hogwarts Legacy: RPG macht Magie auf Steam möglich

In Hogwarts Legacy schlüpft ihr im 19. Jahrhundert in die Rolle eines Fünftklässlers, der sein erstes Jahr in der berühmten Zaubererschule beginnt. Natürlich erwartet euch kein normales Schuljahr, sondern ein Abenteuer rund um eine Kobold-Rebellion und dunkle Magier, die die Zaubererwelt in Gefahr bringen. Während ihr mehr über die Bedrohung herausfindet, könnt ihr ganz Hogwarts und Umgebung erkunden, Geheimnisse entdecken, Zaubersprüche erlernen und interessante Charaktere treffen. Außerdem könnt ihr euren Charakter nach Belieben einkleiden, anpassen und aufleveln.

In unserem Video nehmen wir euch auf eine Führung durch Hogwarts mit:

Auf Steam hat das Harry-Potter-RPG nach knapp 170.000 abgegebenen Stimmen eine sehr positive Wertung. Aktuell könnt ihr euch Hogwarts Legacy auf der Plattform 40 Prozent günstiger als sonst sichern – bis zum 28. November 2023 kostet das Zauberer-Abenteuer nur 35,99 Euro statt 59,99 Euro.

Hogwarts Legacy Avalanche Software

Auch für Konsole reduziert

Wer Hogwarts Legacy auf der Xbox One, Series X, PS4 oder PS5 genießen will, kann anlässlich des Black Friday ebenfalls ein Schnäppchen machen: Bei MediaMarkt kostet das Spiel je nach Plattform zwischen 37 und 45 Euro. Das ist zwar etwas teurer als bei Steam, dafür bekommt ihr aber auch eine Disc-Version.

Steam-Charts: RPG-Hit zaubert sich in die Top 10

Mit dem 40-Prozent-Rabatt kehrt Hogwarts Legacy nach einiger Zeit wieder in die Top 10 der Steam-Charts zurück – für die Spitze reicht es aktuell aber noch nicht. Unter anderem behaupten sich Cyberpunk 2077, EA Sports FC 24 und Counter-Strike 2 vor dem Harry-Potter-Game. Auch der Strategie-Hit Anno 1800 kann dank eines satten Rabatts in der Bestseller-Liste weit oben mitmischen. (Quelle: Steam)

