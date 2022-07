Der chinesische Hersteller Realme schickt mit dem Narzo 50i Prime ein neues Smartphone ins Rennen, das sich vor allem mit seiner Akkulaufzeit profilieren möchte. Die Standby-Zeit soll bis zu 45 Tage betragen. Auch der Preis kann sich sehen lassen.

Realme: Neuer Dauerläufer Narzo 50i Prime

Ein Handy, das nur alle paar Wochen an die Steckdose muss? Realme möchte den Traum wahr machen und hat dazu das Narzo 50i Prime für den deutschen Markt vorgestellt. Die Standby-Zeit des Smartphones beträgt dem chinesischen Hersteller zufolge ganze 45 Tage. Dazu ist ein Akku verbaut, der auf eine Kapazität von 5.000 mAh kommt. Das ist in dieser Preisklasse eine echte Seltenheit.

Die weitere Ausstattung des Handys entspricht dem günstigen Preis. Von einem Leistungswunder ist beim Narzo 50i Prime nicht auszugehen, was unter anderem die Wahl des Prozessors deutlich macht. Hier hat sich Realme für den chinesischen Unisoc Tiger T612 der unteren Mittelklasse entschieden. Ihm stehen bei der in Deutschland verfügbar gemachten Variante 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB erweiterbarer Festspeicher zur Verfügung. Android 11 ist vorinstalliert.

Das LC-Display des Realme-Handys bietet eine Diagonale von 6,5 Zoll, die Auflösung wird mit 1.600 x 720 Pixel angegeben. 82,2 Prozent beträgt das Verhältnis von Display zu Gehäuse. Beim Narzo 50i Prime steht nur eine einzige rückwärtige Weitwinkelkamera bereit, die Bilder mit 8 MP ermöglicht. Selfies sind mit 5 MP drin.

Für einen USB-C-Anschluss hat es bei dem Handy nicht gereicht, stattdessen wird der Akku über Micro-USB aufgeladen. Ein klassischer Kopfhöreranschluss ist aber mit dabei (Quelle: Realme).

Realme Narzo 50i Prime für 139 Euro

Nachdem das Handy in anderen Märkten bereits zu bekommen ist, bietet Realme das Narzo 50i Prime ab dem 12. Juli 2022 auch hierzulande an. Die Farben Dark Blue und Mint Green stehen bereit. Das Smartphone geht für 139 Euro im Online-Shop von Realme und bei Amazon in den Verkauf.