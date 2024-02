63 Euro günstiger: Beliebter Open-World-Shooter ballert sich in die Xbox-Charts

Seit dem 2015er Release hat das Open-World-Spiel Mad Max nie den Status als Geheimtipp abgeschüttelt – dabei ist der Shooter absolut eine Empfehlung wert. Im Xbox-Store könnt ihr euch den Kracher jetzt für schlappe 6,99 Euro sichern.

Lust auf einen Open-World-Shooter mit Sci-Fi-Setting, der bei vielen Gamern noch immer nicht die Anerkennung genießt, die er verdient hat? Dann könnte sich für euch ein Blick auf Mad Max lohnen, denn das Third-Person-Abenteuer ist derzeit um starke 90 Prozent im Preis reduziert und lohnt sich nicht nur für Fans der Film-Reihe.

Mad Max: Open-World-Shooter im Xbox-Store reduziert

In Mad Max schlüpft ihr in die staubigen Stiefel des schweigsamen Endzeit-Helden Max Rockatansky und kämpft um euer Überleben in der Apokalypse. Liefert euch actionreiche Schusswechsel zu Fuß oder Gefechte und Verfolgungsjagden in eurem treuen Fahrzeug, das ihr nach und nach aufrüsten könnt. Erkundet die Open World und stellt euch den wilden Herausforderungen, die das Ödland zu bieten hat.

Schaut euch hier den Trailer zu Mad Max an:

Mad Max: Game Announcement Trailer

Obwohl Mad Max sowohl im Xbox-Store mit 4,4 von 5 Sternen als auch auf Steam mit einer sehr positiven Wertung überzeugen kann, hat der Open-World-Shooter nie ganz sein Mainstream-Potenzial erreicht. Wenn ihr euch jetzt trotzdem von der Qualität des Open-World-Shooters überzeugen wollt, könnt ihr euch das Spiel für 6,99 Euro statt 69,99 Euro für eure Xbox schnappen. Der Rabatt gilt noch bis zum 12. Februar 2024 (im Xbox-Store ansehen).

Xbox-Bestseller: Endzeit-Shooter ballert sich in die Charts

Der massive Rabatt katapultiert das Open-World-Abenteuer Mad Max zurück in die Xbox-Charts – derzeit steht der Third-Person-Shooter auf Rang 9 – Tendenz steigend. Vielleicht macht Mad Max bald sogar wieder den Spitzenreitern der Xbox-Bestseller Konkurrenz. Momentan finden sich noch EA Sports FC 24, Call of Duty: Modern Warfare 3 und Red Dead Redemption 2 in der Top 3 der Charts.

Xbox kann einen neuen Rekord vorweisen – doch der Höhenflug kommt mit hohen Kosten:

