Bei Prime Gaming könnt ihr diesen Monat ordentlich Geschenke einsacken: Ab jetzt sind für Amazon-Prime-Mitglieder neun Gratis-Games online verfügbar und diverse exklusive Inhalte gibt es im Laufe des Dezembers obendrauf.

Amazon-Prime-Mitglieder bekommen im Dezember Extra-Geschenke: Insgesamt könnt ihr euch zum Jahresabschluss bei Prime Gaming 9 Gratis-Spiele schnappen und zusätzlich noch exklusive Ingame-Inhalte für Top-Spiele wie zum Beispiel Battlefield 2042 sichern. Hier findet ihr den Überblick über das Angebot von Prime Gaming im Dezember 2021.

Prime Gaming Dezember 2021: 9 Gratis-Games bei Amazon

Im Dezember versüßt euch Amazon die Weihnachtszeit mit neun kostenlosen Spielen und einigen Gratis-Inhalten für aktuelle Top-Games. Wie immer müsst ihr euch die Spiele und Items nur einmalig abholen und dürft sie danach für immer behalten. Die Auswahl reicht dabei von dem Strategie-Geheimtipp Frostpunk bis hin zu EAs Renn-Action Need for Speed: Hot Pursuit (über Origin einlösbar). Exklusive Inhalte gibt es darüber hinaus unter anderem für Battlefield 2042, Apex Legends, FIFA 22 und New World.

Übrigens: Falls ihr vorher noch keine Prime-Kunden wart, könnt ihr Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen (bei Amazon ansehen).

Gratis-Games bei Prime Gaming im Dezember 2021

Need for Speed Hot Pursuit

Frostpunk

Journey to the Savage Planet

Football Manager 2021

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island Complete Pack

Neben den Gratis-Games gibt es bei Amazon auch wie gewohnt kostenlose Inhalte. Zu den Highlights im Dezember zählen die folgenden Items:

Exklusive Inhalte bei Prime Gaming im Dezember 2021:

FIFA 22: 7x seltene Gold-Spieler, 12 seltene Consumables, 7-Spiele Leih-Spieler C. Ronaldo

Apex Legends: Ash Prime Legend of the Month Bundle: Epic Legend's skin, Rare Weapon skin, Rare Legend Porträt

Ash Prime Legend of the Month Bundle: Epic Legend's skin, Rare Weapon skin, Rare Legend Porträt League of Legends Wild Rift: Zufällige Emote Chest

Genshin Impact: 60x Primogems, 8x Hero's Wit, 5x Bamboo Shoot Soup (ab dem 24. November)

Battlefield 2042: Prime Gaming-Bundle mit einem Spezialisten-Skin, einem Waffen-Skin und einem Fahrzeug-Skin (ab Anfang Dezember)

Prime Gaming-Bundle mit einem Spezialisten-Skin, einem Waffen-Skin und einem Fahrzeug-Skin (ab Anfang Dezember) New World: Autumn King Pack #2 (ab dem 7. Dezember)

Dead By Daylight: Exklusives seltenes Outfit für The Artist (ab dem 10. Dezember)

World of Warships: 1x Santa's Gift Container, 1x Santa's Big Gift Container, 1x Santa's Mega Gift Container (ab dem 19. Dezember)

Bevor ihr euch im Dezember die neuen Spiele sichert, solltet ihr unbedingt noch das November-Angebot bei Prime Gaming ausschöpfen. In unserem Übersichtsartikel findet ihr die Inhalte und Gratis-Games im November 2021.

In diesem Video zeigen wir euch unsere Highlights aus Battlefield 2042:

